Se quedan sin agua algunos sectores de Los Mochis y otros con baja presión

Los Mochis, Sinaloa.- Las familias de Los Mochis volvieron ayer a padecer del deficiente servicio de agua potable cuando la política de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome es más agresiva para que lo paguen.

Ahora unos sectores tuvieron baja presión del servicio de agua y otros de plano se les suspendió por un taponamiento del canal Taxtes que es por donde se le suministra el vital líquido a la planta de la Comisión del Río Fuerte de la Japama.

El aviso de la Japama

La paramunicipal informó por la mañana de la baja presión que habría en algunos sectores de la ciudad y en otros se registraría la suspensión.

Eso lo hizo en un escueto comunicado sin especificar la causa de la condición del servicio, mucho menos en que sectores se tendría baja presión y en otros se cortaría el servicio.

Cuando en los hogares empezó a salir un “chorrito” de agua por las llaves y en otros nada, los usuarios hablaron a la paramunicipal para saber lo que estaba pasando. El trato que les dieron molestó más a los ciudadanos

Por ejemplo, Rosy Mendívil se comunicó para conocer del problema en el suministro de agua, a lo que le contestaron que era por el taponamiento del canal y le colgaron de inmediato.

Yolanda Reyes, con domicilio en la colonia Infonavit Macapule, se quejó del pésimo servicio, ya que ahora cuando no hay baja presión, no hay servicio. Señaló que eso no pasaba antes.

También te puede interesar:

Gobierno de Ahome abre “Micrositio COVID 19 Unidos nos Cuidamos Todos”

Ahome está en color rojo en semáforo de salud para reactivación económica y social: Sedeco

Sin festejo en el ejido Mochis por la pandemia de coronavirus