Se quejan de que en El Jitzámuri, Ahome, el agua llega solo a las primeras casas

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de El Jitzámuri, municipio de Ahome, siguen clamando por el agua, pues aunque ya sale solo por algunos minutos en algunas de las viviendas, consideran que el problema ya debería de estar solucionado y que el vital líquido llegue a todos los hogares y no solo algunos minutos, sino de manera permanente.

“El agua solo llega a las primeras casas, y ya de ahí para allá ya no nos alcanza a salir, si acaso por la calle principal es por donde sale, por donde va la tubería que va al tinaco, pero de ahí para allá en ninguna de las demás casas nos ha salido. De hecho, aquí a mi casa vino Japama especialmente a buscar la tubería, y le abrieron no sé a qué llaves y salió justamente en ese momento, y todavía cuando se fueron les enseñé la llave y les dije están como los magos, se van y se va el agua, y desde ese día ya no volvió y en todas las casas estamos igual”, manifestó Flor.

Radicalizarán acciones

La vecina de El Jitzámuri dijo que la tarde de ayer realizarían una reunión para ver si se ponían de acuerdo para hacer marchas para exigir solución al tema del agua potable porque es insostenible la situación.

Manifestó que la alcaldesa Socorro Calderón quedó de enviar dos pipas más y que hasta el momento no ha cumplido.

“Vienen por secciones trabajando, pero lo que nosotros no entendemos es que vienen y sale agua el día que andan trabajando, pero se va y ya no vuelve. Le pregunté a Hernán (gerente de Japama) por qué se va el agua en los sectores que ya salía y me dice que eso tiene que pasar. Ya tenemos dos meses que están en reparación y estamos igual.”

Por otra parte, Ivet Cendejas, también habitante de El Jitzámuri, comentó que no ha habido agua porque no se le ha cerrado la llave al tinaco para que se acumule agua y pueda distribuirse por las tuberías.

Dijo que no hay nadie que se encargue de estar cerrando y abriendo al tinaco, y que se requiere que esté alguien a cargo.

“Japama ha dicho que lo quieren hacer de manera automática para que no se ocupe a una persona que esté cerrando y abriendo al tinaco, pero que no se han comprado las válvulas. Dicen que no hay agua solo cuando llegan los de Japama porque ellos se encargan de estarle abriendo y cerrando al tinaco, por eso tienen que poner a alguien de responsable.”