Se quejan por baja presión en el agua en ejido Mochis del municipio de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del Ejido Mochis, del municipio de Ahome, se quejaron de la baja presión que hay en las tuberías de agua potable.

Los denunciantes manifestaron que el problema lo han tenido durante el mes de julio, pero que la última semana se agudizó.

“Todo el mes de julio hemos estado batallando por el agua. Hay baja presión, pero no sabemos a qué se debe el problema”, dijo uno de los vecinos.

Expuso que el agua no ha faltado, pero la baja presión del vital líquido ha sido constante.

En la comunidad se hacen obras de drenaje, lo que está ocasionando la baja presión del agua potable y la acumulación de la basura en algunos sectores. Foto: EL DEBATE

Es por obras

Al respecto, la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, manifestó que la baja presión se debe a la obra de drenaje que se está haciendo en la comunidad por parte del municipio.

“Están arreglando todo el drenaje, se están haciendo más registros. Sí está baja la presión, pero sí han tenido agua. A veces queremos todas las necesidades al cien porque como se paga el recibo, obviamente tienen todo el derecho de pedirlo”, dijo.

Lo bueno. El ejido Mochis cuenta con una bonita plazuela. Esta área de esta comunidad siempre luce limpia e invita a la recreación. Los lugareños presumen este espacio donde conviven sanamente. Foto: EL DEBATE

Expuso que pedirá que se agilicen los trabajos para que se termine la baja presión del agua.

Los vecinos de este ejido mencionaron también que a causa de los trabajos que se están haciendo de drenaje, el carro recolector de PASA no puede acceder a ciertas calles y los vecinos tienen que llevarla por donde sí puede pasar. Ante esto, dijeron que el carro no se da abasto y a veces no recoge la basura hasta el siguiente día.

Lo malo. Denuncian acumulación de basura porque el carro recolector no puede acceder a varias calles. Los vecinos dicen que a veces no alcanza a llevar toda la basura que se junta. Foto: EL DEBATE

