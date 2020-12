Se realizan entre 10 a 15 pruebas de Covid-19 al día en la zona norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Actualmente, la Jurisdicción Sanitaria número Uno de la zona norte del estado de Sinaloa realiza entre 10 a 15 pruebas diarias de Covid-19.

Así lo confirmó Omar Gonzalez Corral, jefe de la dependencia estatal en la zona norte de Sinaloa, quien reconoció que llegada la temporada invernal se incrementaron las enfermedades respiratorias y provocaron un aumento en la atención médica por la sospecha de haber contraído coronavirus ante la similitud de síntomas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comportamiento

“Todos los días se toman entre 10 y 15 muestras en el módulo covid, más las que toman los hospitales. Nosotros seguimos tomando muestras, hay días que son 10, otros 8, depende del número de pacientes sospechosos que llaman y ahí es cómo se da el número. Todos los días oscila en promedio entre 12 y 14 muestras diarias”, precisó.

En cuanto al seguimiento que desde la Jurisdicción se le da a los casos sospechosos y positivos, el funcionario estatal comentó que ha sido efectiva esta modalidad de atención porque ha permitido ver el comportamiento de la enfermedad, pero, lo más importante, el estado de salud que aguardan los mismos pacientes.

“El Departamento de Epidemiología todos los días se encarga de dar seguimiento vía telefónica a todo el paciente sospechoso que presente los síntomas, así como los casos confirmados como positivos”, indicó.

Por último, pidió a la población no bajar la guardia y mantener activos los protocolos de sanidad, tales como el distanciamiento social, no acudir a fiestas y reuniones, sin olvidar el uso del cubrebocas en todo momento. (Puede leer: Autoridades de Salud suplican no hacer fiestas para evitar un repunte de Covid-19).

Ocupación hopitalaria

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en su informe de esta semana, el municipio de Ahome llegó a las 45 camas ocupadas con pacientes positivos a covid.

El IMSS tiene un total de 22 espacios ocupados de un total de 114 habilitadas; en el Issste existen 10 espacios ocupados de 23 habilitados.

En tanto en el Hospital General hay 9 camas de 42 que fueron habilitadas y en el sector privado se mantienen 4 camas ocupadas por pacientes positivos.