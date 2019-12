Se reclama apoyo a la cultura en la premiación del Sinaloa 10x10

Los Mochis, Sinaloa.- Ante un gran número de espectadores y el reclamo de falta de apoyo a la cultura, fue inaugurado el miércoles el XI Encuentro Nacional de Creación Plástica Itinerante Sinaloa 10x10, en las instalaciones del Trapiche Museo Interactivo de Los Mochis por su organizador Clemente Pérez Gaxiola, presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Los Mochis; la directora ejecutiva de IMCA IAP Rosa Irma Peñuelas Castro y Ricardo Portugal delegado zona norte del ISIC.

Atendiendo a la convocatoria fueron seleccionados 83 artistas de 125 participantes procedentes de 25 estados del país. Durante la ceremonial inaugural Clemente Pérez, en un sentido reclamo dijo: “como es posible que si hay un compromiso del Instituto Municipal de Arte y Cultura e Ahome (IMAC) que iban a poner un premio para este evento, donde estamos seleccionando a Los Mochis a nivel nacional, potencializándola como ciudad digna, se le está otorgando plusvalía cultural para que aterricen diversos proyectos en lo material, espiritual y educativo, y no se cumpla”.

El promotor cultural dijo que se requiere que se le inviertan a iniciativas ciudadanas. “... te exhorto señor presidente municipal a que tengas esa sensibilidad, según lo que hemos escuchado, eres muy culto y apoyas la cultura, necesitamos que te comprometas y apoyes todas las manifestaciones.

Estas a tiempo. Llevan un año de ejercicio y no queremos sufrir otros dos años mas de penurias de miserias de que no hay, a la cultura no se le debe pichicatear nada, debemos creer en ellas, tener fe, para tener una ciudad mas digna y con valores, en paz con armonía, porque todo eso genera el arte señor presidente municipal. Dele un mayor presupuestos al IMAC par que a la hora de cumplir compromisos no digan que no hay” puntualizó.

Premiación

En esta edición el primer lugar fue para el artista plástico Juan Carlos Morales Ríos, del Morelia Michoacán con su obra “Instantáneas de lo cotidiano” por la gran calidad técnica en la que plantea la soledad y cotidianeidad en una desnudez desinihibida y gran naturalidad.

El segundo lugar fue asignado al pintor ahomense Alejandro Álvarez por su obra “Radiografía del aullido”, por una gran gran expresividad secuencial, un naturalismo desgarrador reflejo de un grito ahogado de una realidad sin concesiones.

Foto:ELDEBATE

De acuerdo al jurado calificador integrado por los reconocidos maestros de las artes plásticas Alejandro Mojica, Jesús García Rodríguez y Carlos Maciel Kijano quien en calidad de presidente aclaró que deacuerdo a la convocatoria debieron entregarse tres premios, sin embargo en último momento una de las instituciones participantes comunicó a los organizadores de este salón que no podía aportar el monto económico destinado al tercer lugar y se decidió solo entregar dos premios, cada uno de 20 mil pesos auspiciados por el ISIC y Sergio Jacobo Gutiérrez. El jurado calificador también decidió entregar seis menciones honoríficas dada la calidad de las obras para los participantes: