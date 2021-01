Se registra Maribel Vega como precandidata a la alcaldía de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Como parte de su sueño por ser la próxima alcaldesa de El Fuerte, Maribel Vega se registró hoy como precandidata a la presidencia municipal.

El registro de llevó a cabo a las afueras de las instalaciones del Comité Municipal del PRI en El Fuerte.

Ahí, en su mensaje a la militancia y a toda la gente que la acompañó expresó:

"Quiero decirles que una vez que obtenga la constancia y que tenga la posibilidad de ser su candidata, que estoy lista, que estoy firme, que estoy fuerte, que estoy decidida a trabajar todos los días sin descanso para que se sientan orgullosos y se sigan sintiendo orgullosos de que una mujer lo siga representando en el municipio".

La directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte (ENEF) pidió licencia para el proceso de registro y una vez obtenida la constancia se retirará del cargo.

Voy a trabajar incansablemente todos los días de la mano de ustedes, siempre con ustedes, siempre escuchando y atendiendo a todas las expresiones, dijo a sus simpatizantes.

Añadió que hace años, cuando tuvo que sentarse, porque así lo decidió el partido, como presidenta del Comité Municipal del PRI en El Fuerte, dio un mebsaje en estas oficinas, en el cual dijo que tenía fe de que algún día el PRI más temprano que tarde reconoce el trabajo y el esfuerzo de quien permanece firme, leal, fuerte y constante en las filas del partido.

"Dije que tenía la fe de que algún día las cosas me iban a favorecer, siempre y cuando el trabajo me respaldará. Trabajé día a día, cada momento, en cada oportunidad, y mientras que la gente me sienta cerca, cuando más lo necesite, el partido estará siempre fuerte y presente en la sociedad, por eso me siento tan segura y confiada de que con todos ustedes de la mano seguiremos cargando el ejército que debe llevar a nuestro partido al triunfo".

Asimismo expresó:

"Vamos a abrazar la candidatura de Mario Zamora, vamos a abrazar la candidatura de Felipe Camacho, vamos a abrazar la candidatura del candidato a diputado local o diputada local que emane coalición. Abracemos este proyecto como si fuera personal de cada uno de ustedes, yo me comprometo a ser la mujer fuerte y decidida que ha demostrado ser en cada uno de los momentos difíciles por los que he atravesado".

Expuso que los éxitos enseñan, pero los tropiezos enseñan más.

Y hoy soy más fuerte y más segura y más madura y estoy lista para ser su próxima presidenta municipal.

Cabe mencionar que al registro de Maribel Vega como precandidata a la alcaldía de El Fuerte, también asistió la presidenta municipal Nubia Ramos.