Se registra otro caso probable de hepatitis en el ejido 1 de Mayo

Los Mochis, Sinaloa.- Un nuevo caso probable de hepatitis de un estudiante de cinco años colocó en alarma nuevamente a los padres de familia del preescolar Luz María Serradell, quienes la mayoría optaron por no llevar a sus hijos al plantel en el ejido 1 de Mayo.

La madre de familia Noemí señaló que su hijo se enfermó después de quince días de que su primo, que también va en el mismo preescolar, se enfermara de hepatitis, por lo que ahora reposa en su casa con fiebre y vómito.

Otro caso

“Está enfermo mi niño, ayer vine al Centro de Salud con él; el niño tiene mucho vómito, temperatura, está muy pálido; hay unos primos de él; un primo de él que está en el kínder se enfermó y a los 15 días se enfermó mi hijo, son vecinos”, señaló.

Mencionó que a su hijo le hicieron estudios y que el Sector Salud los tendrá dentro de quince días.

Por su parte, la directora de este plantel, Yolanda Chicuate López, señaló que se tendrá que hacer otra limpieza exhaustiva para retirar los posibles focos de infección que puede haber en el salón en el que estaba este alumno.

Muestras. Personal de Coepriss realiza una muestra sanitaria en los lavamanos de los planteles afectados. Foto: EL DEBATE

“Estamos a la espera de que si es caso del hepatitis, nosotros estamos tomando las medidas precautorias para evitar cualquier tipo de contagio. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, hasta la limpieza en las instalaciones con cloro”.

Asimismo, Chicuate López señaló que la Comisión Estatal contra los Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) realizó una limpieza exhaustiva y se otorgaron pláticas a los padres de familia y se descartó que sea el agua sea la causante.

“Nos comentan que el agua está en buen estado y clorificada, la que más manejan ellos es el cuidado de los alimentos, el cuidado en casa, el lavado de las manos y más. Son de la misma comunidad, son hermanos, primos”, explicó.

Agregó que a pesar de que se ha tenido un marcado ausentismo en las aulas no se suspenderán clases en este preescolar.

Revisión. También se revisó el estado del agua potable que suministra la Japama a esta comunidad rural. Foto: EL DEBATE

Coepriss atiende

El comisionado de la Coepriss en Sinaloa, Alan Urbina Vidales, informó que al momento de que se tuvo conocimiento de los casos de hepatitis en el ejido 1 de Mayo, una brigada de esta comisión acudió en tres ocasiones a los distintos planteles a verificar su situación y en la escuela Día del Trabajo se procedió a cerrar la Unidad de Consumo Escolar, ya que no contaba con las medidas óptimas para operar.

“Esta Unidad de Consumo Escolar no contaba con lavamanos ni tarja para loza, no practicaban el correcto lavado de manos, mantenían alimentos a temperatura ambiente, no cuenta con drenaje ni agua en la red, entre otras situaciones, por lo que se recomendó mediante oficio cerrarla hasta que se tuvieran las condiciones. El resto del plantel está en buen estado”.

Ausentismo. Madres de familia del preescolar Luz María Serradell prefirieron retirar a sus hijos por temor a que se enfermen. Foto: EL DEBATE

Señaló que también se hizo hincapié en el lavado de manos y se les dio fomento sanitario al personal escolar, así como a las madres de familia en donde se les habló de los 6 pasos para la salud.

“También se visitó el kínder de la comunidad y se observó que las instalaciones fueron desinfectadas, que los baños cuentan con agua de la red clorada, así como también los bebederos y se dio el fomento sobre los 6 pasos. Ellos no cuentan con Unidad de Consumo Escolar o comedor”.