Se registran las primeras quemaduras por cohetes en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Tan sólo en lo que va de este mes el Hospital General de Los Mochis ha registrado tres casos de quemaduras ocasionadas por el mal uso de los cohetes y juegos pirotécnicos.

Incluso, dos de los pacientes, los cuales son menores de edad, afortunadamente no corren el riesgo de perder sus extremidades, pero sí requieren de injertos para salvar parte de lo afectado por el fuego.

Atención médica

Al respecto, Sergio Loza Rivera, director del nosocomio, precisó que estos cuadros que en este momento permanecen internados y bajo tratamiento son de niños de 13 y 10 años de edad.

“Lo más lamentable es que son niños. El niño tiene problemas en el pie, y la niña en la mano; ahorita se encuentran con nosotros y esperamos el mejor de los pronósticos, pero como son cohetes, vamos a tener que trabajar muy duro para que tengan el mejor pronóstico”.

Ante esto, hizo un llamado a la población para que tengan cuidado con el uso de estos artefactos pues, incluso, agregó que ha habido muchos casos en donde los pacientes pierden las extremidades completas, la mayoría de ellos, dijo, quedan con secuelas.

Exhorto

“Todo por una tradición que no tiene nada de sana, que no tiene por qué estar relacionada con estas fechas pero sí puede dejar serias lesiones; por eso el llamado a la población a que se abstenga, por favor, y el llamado no sólo es a los niños, sino también a los adultos.”

Por último, insistió es que aunque el Hospital General esté en condiciones de atender los casos que se presenten, sostuvo que es necesario que se le apueste a la prevención.