Se reportan daños menores durante lluvia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Las lluvias registradas la noche del lunes y madrugada del martes en Los Mochis sólo dejaron afectaciones menores, afirmó Iván Gálvez Meza.

El director de Servicios Públicos Municipales comentó que sólo tuvieron el reporte de 4 árboles caídos y algunos encharcamientos en avenidas por la saturación de basura en las rejillas; sin embargo, precisó que todo fue resuelto.

“Hasta ahorita hubo cuatro denuncias de caída de árboles en la colonia Margarita, ahí se cayeron pero anduvo personal de Servicios Públicos, en las alcantarillas hubo un poco de basura, fue rama, se nos cayeron hojas de palma y algunos botes de plástico, pero afortunadamente el agua no subió a la banqueta, podemos decir que hasta el momento no hubo afectaciones mayores”, señaló.

El funcionario municipal señaló que desde la noche del lunes cercano a las 22:30 se activaron las cuadrillas de su dependencia a fin de atender la situación.

“Trabajaron casi hasta las 3:00 horas y en la mañana a las 7:00 todo el personal faltante comenzó a trabajar. No hubo ningún daño, gracias a Dios no hubo inundaciones sólo esos árboles caídos pero que se retiraron y no causaron ningún daño”, comentó.

