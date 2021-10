Se resisten grupos indígenas de la zona norte de Sinaloa a cremar a sus difuntos: CEDH

Los Mochis, Sinaloa.- Los grupos indígenas se resisten a la cremación de sus difuntos, debido a que va en contra de los usos, costumbres y tradiciones, señaló la visitadora de la CEDH en la zona norte de Sinaloa, María Aracely Sepúlveda Sauceda.

Explicó que la pandemia ha generado que muchas cosas cambien y se hagan de diferente manera; sin embargo, en donde ha habido mucha resistencia ha sido en dónde los familiares de quienes han muerto por el contagio del Covid-19 no los pueden velar y no llevan un "duelo normal".

"En México como en otras partes del mundo, la velación y todo el proceso que re realiza hasta el entierro de las personas había sido lo más normal; no obstante, la pandemia ha ocasionado que muchas cosas ya no se hagan igual que antes. Todos necesitamos despedirnos de nuestros familiares y amigos que mueren mediante la velación y el proceso que este tiene", subrayó.

Sepúlveda Sauceda dijo que los grupos de indígenas interpusieron algunas inconformidades porque no se les permitió llevar a cabo la forma en la que despedían a sus familiares muertos.

"En el primer año de la pandemia en el 2020 tuvimos quejas, debido a que no les querían entregar a sus muertos y sobre todo no querían que fueran incinerados pues eso no es parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Para ellos eso fue inconcebible para sus tradiciones", subrayó.

La visitadora de la CEDH en la zona norte dijo que hubo y ha habido hasta la fecha resistencia por parte de los indígenas; no obstante, se les ha explicado que ya no deberían realizar las velaciones con muchas personas, sobre todo que si las personas habían muerto por Covid-19 deberían ser incinerados.

Leer más: ¡Tiene mil 300 años! Descubren antigua carretera construida por los mayas en Yucatán

"Esta visitaduría ha intervenido para que los hospitales y las funerarias sean más accesibles y les entreguen los cuerpos, pero con una serie de recomendaciones hacia los familiares, es decir que el cuerpo lo deben tener el menor tiempo expuesto y sobre todo que deben se acceder a la cremación de los cuerpos", resaltó.