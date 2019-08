Se reúne sindicato azucarero y obreros para ultimar acciones de defensa contra demanda

Los Mochis, Sinaloa.- Con la finalidad de ultimar las acciones y las estrategias de defensa que emprenderán para hacer frente a la demanda por fraude genérico interpuesta en su contra por integrantes del grupo Juventud Obrera, dirigentes formales de la sección 12 azucarera se reunieron con los ex trabajadores del ingenio Los Mochis.

El encuentro celebrado en el auditorio de la sección 12 el sindicato nacional de la industria azucarera fue presidido por Gabriel "N", quién sentenció que se defenderán con todo de la demanda interpuesta en su contra.

"Que quede claro, vamos a presentar pruebas en donde tengamos que presentarlas y de la investigación que se encarguen los que tengan que hacerla, pero también vamos a pedir la comprobación de lo que se están diciendo".

Agregó que se van a tomar determinaciones. "No los asusto".

Indico que están conscientes de que tienen que pagar lo que se adeude.

"Les tenemos que pagar porque aparecen en un patrón. No quiero que digas que el Gabriel ya dijo no se le va a pagar, si se les debe se les debe de pagar porque el sindicato hice un convenio y ahí aparecen su nombre yo no digo que no lo voy a pagar, pero presentaron estatutos, reglamentos y muchas cosas más y nosotros también y eso lo vamos a decir entre todos nosotros no voy a hacer yo solo".