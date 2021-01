Se rompe alianza PRI-PAN y PRD en Ahome; Ariel Aguilar va solo por la alcaldía

Los Mochis, Sinaloa.- Contrario a lo que se creía, la alianza PRI-PAN y PRD queda rota, al menos para la alcaldía de Ahome, así lo confirmó Ariel Aguilar quien hizo pública su intención de buscar la candidatura para esa posición en el comicio de junio próximo.

El dirigente del Comité Municipal del blanquiazul en este municipio dijo que la convocatoria de Acción Nacional saldrá la siguiente semana para el registro de los candidatos a diputados locales y la de presidente municipal, aclarando que él se registrará para contender.

“El Partido Acción Nacional va a participar con un candidato propio rumbo a las elecciones del 2021, estamos completamente contentos porque creo que se le ha dado la oportunidad a los ciudadanos de expresarse, se le ha dado la oportunidad al panismo de que sea bien representado, las coaliciones electorales no son propiamente lo que se debe de ponderar”, indicó.

En ese sentido, comentó que las negociaciones para las candidaturas comunes casi han llegado a su término aclarando que respeta los registros que se han hecho en otros partidos indicando que de manera personal se registrará más tardar el 10 de febrero.

“El próximo presidente municipal va a salir de la colonia Tabachines 2, estoy determinado a registrarme como candidato a presidente municipal por el PAN en cuanto salga la convocatoria, la Sesión Permanente estará sesionando este lunes para ver los detalles de la convocatoria”.

Ariel Aguilar lamentó que en las negociaciones no entendieran de la experiencia del 2018, en donde por la ola de Morena y la desunión de los partidos como el PRI y el PAN es que se tuvo una derrota generalizada.

“Quienes estaban en la mesa de la contraparte no entendieron y no entendieron lección de la elección del 2018 que no podemos seguir haciendo lo mismo con los mismos porque se va a obtener un resultado diferente, aquí necesitamos que la gente tenga claridad, tenga certeza de que no vamos a ser los mismos ni tampoco vamos a tener las mismas prácticas”.

Agregó que de manera personal, buscará que el voto de él sea también para el proyecto de Mario Zamora, quien busca la gobernatura representando la alianza entre estos tres partidos antes mencionados.

Las últimas encuestas nos arrojan una ventana pequeña sobre Morena y eso le ayuda a nuestro candidato a gobernador Mario Zamora, no se trata de idear un plan b, se trata de tirarle a la cabeza para agarrar la cola.

Por último, sostuvo que será una elección de tercios al ser tres partidos grandes los que encabeza la candidatura por la gobernatura.

“Mi candidato a gobernador es Mario Zamora, mi candidato a diputados local es Bernardino Antelo por el tercer distrito, de alguna manera vamos a hacer equipo. Yo voy a pedir el voto para el PAN y por supuesto que eso le beneficia al candidato a gobernador y a los candidatos a diputados locales, Dulce Ruiz también es mi candidata a diputada local por el cuarto distrito”, enfatizó.