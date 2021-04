Se sale de control la vacunación contra la Covid-19 en El Carrizo, Sinaloa

Los Mochis.- El primer día de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en El Carrizo, Sinaloa, fue un caos. Todo fue cuestión que las dosis llegaran tarde para que los adultos mayores se aglutinaran en la entrada en la escuela secundaria, punto de vacunación, para exigir su aplicación sin tomar en cuenta el sistema que estaba diseñado.

Leer más: Mario Zamora dice que le hará frente al feminicidio en Sinaloa

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que la vacuna llegó a las 12 del día, por lo que el horario para la aplicación por la letra del apellido ya había quedado desfasado, lo que provocó el enojo de los adultos mayores.

Para entonces ya el número de personas era considerable.

El personal de la Secretaría de Bienestar no supo controlar la situación, por lo que los gritos no se hicieron esperar. Por la tarde, todavía el proceso no se tenía ordenado.

Leer más: CTM conmemorará el Día del Trabajo en Ahome con incertidumbre laboral