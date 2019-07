"Se siente muy bonito que reconozcan tu esfuerzo"

Los Mochis, Sinaloa.- Al culminar el sexto grado de primaria, su brillante desempeño escolar le permitió participar en la competencia más importante de la región.

Anna Sofía Corrales Fuentes fue la ganadora del tercer lugar del concurso Alumno Ejemplar 2018 que organiza EL DEBATE cada año para reconocer el esfuerzo y dedicación de los estudiantes más destacados de primaria, secundaria y bachillerato.

“Mi familia me enseñó una nota de EL DEBATE, era la convocatoria, y me llevaron a inscribir; cuando me entregaron mi reconocimiento como ganadora del tercer lugar me puse muy feliz porque fue un gran apoyo para mí y un estímulo para los demás jóvenes”.

Desempeño escolar

A sus 13 años de edad, Anna Sofía tiene grandes aspiraciones para su vida y el firme propósito de continuar preparándose para alcanzar sus sueños.

“Yo vivo con mis papás y dos hermanos menores; me gusta escuchar música, aunque parezca extraño me gusta el rock de los años 70 y 80. Acabo de pasar a segundo grado de secundaria, me gustaría estudiar para bióloga marina o astrofísica porque me parece interesante; mi meta principal es terminar mis estudios”.

Llena de orgullo y satisfacción por sus logros obtenidos como mérito a su esfuerzo, comparte sus triunfos con las personas que la han motivado a convertirse en una alumna ejemplar.

Le dedico todos mis éxitos a mis papás porque ellos me han dado mis estudios. Ellos me impulsan a continuar siendo una alumna sobresaliente”.

Por su gran dedicación a sus estudios, Anna Sofía ganó la Olimpiada del Conocimiento 2018 mientras cursaba el sexto grado en la primaria María Elena Vizconde, hazaña que le permitió viajar junto a 29 niños del estado de Sinaloa a la Ciudad de México para saludar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

“Desde chiquita me ha gustado la escuela. Me considero una alumna destacada porque pongo todo mi empeño. El estudio le aportará beneficios a mi vida y me va a construir como persona. Mis papás están orgullosos de mí. Me dicen que están contentos de tener una hija que se esfuerza por superarse. Me aconsejan que continúe estudiando hasta donde pueda”.

Comparte su experiencia con la intención de que otros niños y jóvenes tengan la oportunidad de disfrutar su emocionante aventura.

“Yo los invito a que participen porque se siente muy bonito que te reconozcan tu esfuerzo y más que nada si lo has hecho durante toda tu vida. Se siente una enorme satisfacción. El ser un buen alumno te da buenos resultados y te abre puertas a nuevas oportunidades”.

EL PERFIL

Nombre: Anna Sofía Corrales Fuentes

Edad: 13 años

Escolaridad: Secundaria

Localidad: Los Mochis

Reconocimiento: Tercer lugar del concurso Alumno Ejemplar 2018

