¡Se vino el agua! Lluvia torrencial por "Pamela" ocasiona solo encharcamientos en Los Mochis: Protección Civil

Los Mochis, Sinaloa.- La lluvia torrencial generada por el huracán Pamela solamente ocasionó encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas de la ciudad de Los Mochis, señaló Omar Mendoza Silva, delegado de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa.

Detalló que el pronóstico es que en las próximas horas seguirán los desprendimientos de bandas de nubes que estarán generando lluvias intermitentes.

"Desde el lunes por la noche se cerró el puerto de Topolobampo a las embarcaciones menores y las mayores de igual forma se refugiaron en este mismo puerto", subrayó.

Mendoza Silva dijo que si bien es cierto las lluvias estarán presentes y provocarán encharcamientos, principalmente en las zonas más bajas de esta ciudad de Los Mochis.

"Este fenómeno meteorológico no representa grave peligro para esta zona norte del estado; no obstante, eso no significa que nos relajemos y sí al contrario estaremos alerta informando a la población a través de las páginas oficiales así como de los medios de comunicación", resaltó.

El directivo de Protección Civil dijo que se espera que haya mucha agua, estarán atentos principalmente en las colonias y asentamiento ubicados en zonas bajas, debido a que cada vez que las lluvias son prolongadas se registran encharcamientos que generan problemas.

"Tenemos detectados 11 colonias que son las que sufren el problema de grandes encharcamientos e inundaciones como lo son Las Mañanitas, La Magisterial, Jardines del Country entre otras zonas que son afectadas cuando se registran lluvias intensas", enfatizó.