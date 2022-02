Los Mochis, Sinaloa.- Conscientes de que en la sociedad puede haber diferencias de ideas pero no faltas al respecto, la secretaria de las Mujeres en Ahome, Magdalena Rocha Peña, pidió a sus compañeros de gobierno, específicamente a los integrantes del Cabildo a mantener el orden y evitar ataques verbales, insultos o insinuaciones.

Entrevistada sobre los pronunciamientos que se dieron en la pasada sesión de Cabildo en donde hubo referencias a algunas regidoras de manera despectiva poniendo en duda su capacidad, Magdalena Rocha Peña los invitó a ser respetuosos en todo momento.

Intención

De igual forma, hizo alusión a una nota periodística publicada en el medio del comunicación del regidor del PAS, Carlos Roberto Valle Saracho en donde califica a su homóloga de Morena Angelina Valenzuela Benítes como alguien de doble moral.

Secretaria de las Mujeres de Ahome pide a regidores mayor respeto | Foto: Debate

“Una denuncia propiamente no se ha interpuesto, ahorita, a partir de estas declaraciones me di a la tarea de comunicarme con la persona involucrada y si hay una queja verbal, de conversación, de palabras altisonantes, eso si. Se mencionan que hay un problema entre regidores, con discrepancia de opiniones y bueno, no hay un tratamiento a la altura de su investidura”.

En ese sentido, la funcionaria municipal dijo que de continuar esta situación, pudiera valorarse bajo el violentrometo, aclarando que lo que conoce en este momento es por lo que se menciona en la nota.

Por último, pidió a sus compañeros conducirse con respeto y si es que llegaran a continuar o subir de todo, los hechos deben de ser canalizadas en las áreas competentes.