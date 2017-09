Sector Salud atiende 1039 casos de sida

Los Mochis, Sinaloa.- Culiacán y Mazatlán son los municipios que más pacientes atienden con VIH/sida en el estado mediante Capasits, instancia dependiente de la Secretaría de Salud.

Son 473 y 304 casos, respectivamente.

En la zona norte del estado, en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) se atiende a un total de 204 personas, informó ayer Juan Manuel García Díaz, titular de Prevención y Tratamiento de VIH /Sida a nivel estatal.

PREVENCIÓN

“Actualmente tenemos un total de mil 39 pacientes en tratamiento antirretroviral, de los cuales a su totalidad se les da seguimiento de carga viral y linfocitos CD4 cada seis meses. En el último año se han logrado ingresar a 130 pacientes más a tratamiento”, precisó el especialista.

De hecho, el doctor especificó que existe un promedio de 157 casos nuevos de VIH en el estado, aunque es una tendencia que disminuye constantemente, gracias a la cultura de la prevención que permea entre la población.

“Los pacientes que se encuentran en tratamiento tienen una menor probabilidad de realizar nuevos contagios debido a la orientación con la que cuentan y la protección que ofrece el tratamiento antirretroviral”, explicó.

EXPECTATIVA DE VIDA

En el marco del décimo aniversario de Capasits Los Mochis, García Díaz explicó que la expectativa de vida actual de una persona que porta el VIH es de más de 36 años con la infección, siempre y cuando su medicación antirretroviral sea la adecuada y exista un óptimo apego.

“Se dicen 36 años porque es el lapso que nos puede constar, no porque no puedan vivir más tiempo, sino porque los estudios en todo el mundo no pueden sobrepasar este tiempo de observación por las fechas en las que se han dado los sucesos”.

GRUPO DE RIESGO

Igualmente, el galeno enfatizó que la población vulnerable son los hombres que tienen sexo con hombres, población trans (travestis, transexuales y transgénero), así como aquellos consumidores de drogas inyectadas.

Finalmente, el médico agradeció a las instancias que se han sumado para los 10 años de combate a la enfermedad en la zona norte del estado, tal es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que al día de hoy cuenta con más de cien estudiantes capacitados para realizar pruebas rápidas de la enfermedad.

ENTREVISTA

"Tengo 17 años de tratamiento por VIH y espero vivir más"

Gerardo fue uno de los pacientes que inició el Capasits en Los Mochis

Cuando Gerardo enfermó de VIH en el 2000, Capasits no existía, por lo que iniciar su tratamiento contra la enfermedad fue muy difícil.

Ante la situación, su salud mental se deterioró: cayó en depresión y se sumió en las drogas.

¿Qué tan difícil ha sido tu tratamiento?

Desde que existe esta clase de centros, ya nadie se muere de sida. Hay muchos apoyos. En mis 17 años en tratamiento, nunca he tenido una recaída.

¿Cuentas con alguna clase de seguridad social?

No, en el Capasits se atiende a personas con Seguro Popular.

¿Te has sentido discriminado por tener VIH?

No, siempre he tenido los pies bien puestos sobre la tierra, pero sí hay discriminación y hay muchos jóvenes que no se acercan a estos centros por el qué dirán. He conocido a varios que han fallecido. Cuando no se tratan y les dan la noticia de que son positivos no duran más de cinco meses.

¿Llevas una vida normal a pesar de la enfermedad?

Sí, cualquier persona con la enfermedad tiene una vida normal. Es más difícil un cáncer o diabetes.

¿Cuál es la recomendación que haces a la sociedad?

En especial a la población gay, que se acerquen al Capasits Los Mochis. Aquí están las puertas abiertas para todos. Aquí no se conoce el nombre, hay reglamentos de confidencialidad. Cuando se abrió, hace diez años, éramos tres pacientes. Hoy suman más de 200. Está el apoyo para cualquier persona.

