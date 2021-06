Sector comercio de Los Mochis espera repunte en ventas el Día del Padre

Los Mochis, Sinaloa.- Este próximo domingo 20 de junio, Día del Padre, el sector comercio de Los Mochis espera un repunte en las ventas de un 10 a 15 por ciento, informó Marco Vinicio Ibarra

"Va a haber un pequeño repunte, no es como el 10 de mayo, como el Día de las Madres, pero de un modo u otro sí va a haber un pequeño respiro para el comercio principalmente en ropa y zapatos. Lo que se espera hasta ahorita es un 10 ó 15 por ciento de repunte en comparación con el 2019, porque el año pasado estuvo cerrado".

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Los Mochis, manifestó que la festividad del Día del Padre ha crecido muy poco y la venta en el comercio durante esta fecha no es tan significativa.

Mencionó que los comerciantes estarán implementando algunos descuentos en el giro de la mercancía que se estará vendiendo el Día del Padre.

No es que no sea importante, pero no es un día muy comercial. El motivo no deja de ser importante porque es el papá".