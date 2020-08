Sector las Huertas 1 y 2 de Los Mochis, lleno de desperdicios que nadie se lleva

Los Mochis, Sinaloa.- Como si no fueran parte de la ciudad de Los Mochis, vecinos de Las Huertas 1 y 2 se dicen cansados de vivir entre basura. Y es que casi todas las calles se encuentran sucias, pero no sólo eso sino que no hay banquetas por donde transiten los peatones, pues estas están llenas de escombros, pedazos de árboles caídos, basura y hasta muebles viejos que nadie se lleva, aunque hablen a PASA o a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Molestias

“Fíjese que esta colonia se encuentra muy cerca de las grandes plazas, está cerca de las calles más transitadas pero parece que al gobierno eso no le importa; lo que ellos quieren es tener dinero, recaudar dinero, pero no mantener la ciudad limpia y de buen aspecto. Esto es un abuso el que hacen porque nos tienen viviendo como si fuera un ejido, mejor dicho, estamos peor que un ejido”, declaró Rosario Contreras, vecino de dicho asentamiento.

Además de este problema, los habitantes de este sector se quejan de que los servicios básicos como agua potable y drenaje generalmente siempre tienen fallas que no resuelven pronto.

Estas dos colonias se encuentran sobre el bulevar Pedro Anaya, una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Los Mochis. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“Mire, no sé si porque estamos casi al final, pero no debería porque podemos decir que estamos cerca de la planta Terán, pero el agua se nos va bien seguido, hablamos a la Japama y siempre nos dicen que están reparando la planta, pero es mucho eso”, destacó.

Lo malo. En muchas de las calles de la colonia existen partes de árboles caídos. Los vecinos afirman que han hablado a Servicios Públicos para que se los lleven, pero no lo han hecho. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Lo peor. En gran parte de estas dos colonias no existen banquetas habilitadas para el libre tránsito de los peatones, por lo que tienen que caminar por la calle, en peligro siempre. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

