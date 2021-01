Sectores empresariales de Los Mochis llaman a sus agremiados a redoblar esfuerzos ante Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Los organismos camarales de Los Mochis llaman a sus agremiados a redoblar esfuerzos ante el repunte de casos de Covid-19 en el municipio de Ahome, pues el registro actual es de 181 pacientes activos, según la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa.

"El llamado que estamos haciendo es que no haya relajamiento, hay una diferencia muy grande de lo que estamos viviendo hoy a lo del año pasado, hoy ya sabemos que tenemos que hacer, no vamos a perder tiempo en eso, hay que hacerlo simplemente, nosotros como representantes de los organismos es hacerlo llegar a los sectores empresariales, también que la ciudadanía se aplique", manifestó Héctor Ibarra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El presidente de Canacintra Los Mochis también exhortó a que las autoridades competentes al respecto no baje la guardia y se pongan más estrictos.

Los organismos productivos piden que se apliquen todas las medidas para evitar volver al cierre de negocios.

Estamos tratando de aguantar lo más que se pueda para no sacrificar económicamente y otra vez pasar un periodo como el del año pasado".

Por el mismo tenor, José Ramos, presidente interino de Coparmex Los Mochis, expuso que contener los casos de Covid-19 es una situación que no corresponde solamente al gobierno sino también es importante que en el sector empresarial hagan la parte que les corresponda y también lo haga la población.

Es un llamado tripartita a que cada quien hagamos nuestra parte, la parte que corresponde".

Leer más: Ahome primer lugar en nuevos casos de Covid-19 en el último día en Sinaloa

Asimismo, mencionó que es cierto que de repente ven en comercios o sectores productivos que de alguna manera hay un relajamiento.

"En el sentido de que si tenemos tapetes sanitizantes, están, pero tal vez ya no están como al principio se tenían, incluso hay algunos secos, los geles ya no están ahí a la mano, el tomar la temperatura. Como sector empresarial tenemos que redoblar esfuerzos y hacer la parte que nos corresponde, seguir insistiendo en el llamado a la población también para no relajarnos".

Añadió que hay fiestas y reuniones que se llevan a cabo tal vez no con las medidas que se deberían de tomar en cuenta.

Informó que harán de manera formal un comunicado a la membresía de Coparmex para invitarlos a redoblar esfuerzos al respecto.

Creo yo que la mayoría de los empresarios seguimos tomando las medidas de manera precisa, pero de cualquier manera no está demás hacer el llamado a redoblar esfuerzos".

Empresarios llaman a acatar las medidas sanitarias para bajar la curva de contagios de Covid-19. Foto: Debate

Por otra parte, Horacio Castro, presidente de Canadevi, delegación Los Mochis, comentó que estamos haciendo el llamado a todos los miembros de la Canadevi a nivel estatal y nacional a retomar las medidas en dado caso de que se hayan abandonado, y a reforzar los protocolos de contención del Covid-19.

"Principalmente, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el hecho de que exista gel en las obras, también el lavado de manos frecuente, que existan lavamanos dentro de las obras, muy importante en el traslado del personal en las camionetas doble rodado, se estilaba que se viene todo el personal de una obra otra o de un punto a otro y no existía sana distancia".

Dijo que en este caso en particular es retomar y redoblar los esfuerzos.

" Y tener mucho cuidado en todos los mecanismos de control e implementación de los protocolos que ya existían y que se implementaron más o menos en mayo y junio del año pasado, pero si algún miembro de la cámara había relajado la medida de contención retomarla nuevamente y hacer visitas de supervisión previa, que la autoridad las haga".

Leer más: Cifra de casos Covid-19 de ayer en Ahome fue por ajuste en plataforma: Salud Municipal

De esta manera agregó que se suman al esfuerzo que están haciendo todos los organismos camarales.

Y el llamado también es a la sociedad, creo que es una tarea de todos los ciudadanos, de las autoridades y los empresarios para poder salir adelante, porque un confinamiento, un cierre de negocios en este momento sería catastrófico".

También, Heriberto Félix, líder del sector gasolinero, invitó al gremio a mantener los protocolos tanto para los empleados como para los clientes.