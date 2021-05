Sectores evidencian falta de compromisos entre candidatos a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El primer conversatorio entre los candidatos a la presidencia municipal de Ahome organizado por EL DEBATE generó opiniones encontradas entre representantes de los diversos sectores productivos del municipio de Ahome por la falta de compromisos serios que mostraron los diversos candidatos para la solución de los diferentes problemas.

Y es que aun cuando los tres candidatos presumieron conocer a fondo la problemática que enfrenta el municipio y ofrecieron incluso resolverla en caso de ser elegidos como alcalde con el voto de los ciudadanos en la jornada electoral que se celebrará el próximo 6 de junio, según los líderes de diversos sectores, en la práctica no dijeron cómo lo harán, ni hicieron compromisos serios, con planes específicos para atender cada una de las prioridades que se enfrentan, donde destacó, en primer lugar, el tema de los socavones, el mal estado de las calles, el problema de la falta de presión en el agua potable que aqueja a miles de familias ahomenses.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ataques y propuestas

Durante los intercambios entre los participantes salieron a relucir temas como la grave falta de transparencia en que, a decir de los candidatos, incurrió la actual administración municipal.

En ese sentido, los tres candidatos se mostraron a favor de la rendición de cuentas y mostraron determinación por auditar al actual gobierno.

Leer más: ¿Qué tan verdadero fue lo que dijeron los candidatos a la alcaldía de Ahome?

Necesitamos que se atiendan a las comunidades

Ángel Cota

Dirigente ganadero

“Esperamos que en verdad cumplan con las propuestas. Necesitamos que ya se pare esto porque ya ves lo que estamos viviendo con este nuevo presidente, la verdad es que están muy abandonados los ejidos, las comunidades, las calles, por todos lados tenemos un desastre y necesitamos que el candidato que llegue voltee a ver tanto lo rural como la ciudad porque sí se necesita. Es necesario también atender las sindicaturas, ya que están abandonadas.”

La ciudadanía reclama mejores servicios

Aristeo Verdugo

Presidente del Comité Municipal Campesino No. 17



“Este tipo de ejercicios son muy importantes para que la ciudadanía se dé cuenta de la clase de candidatos que tenemos. Yo la verdad vi que el candidato de la coalición PRI-PAN y PRD fue ecuánime, muy conocedor del municipio y de su problemática y dónde trabajar. Lo que la ciudadanía reclama son los servicios públicos como el agua potable, ya que en la presente administración tenemos una pésima calidad en este servicio.

Faltaron temas esenciales como la falta de agua

Guillermo Padilla

Vigilantes Ciudadanos

“A mí me parece que los pronunciamientos de Marco Osuna estuvieron más centrados aunque los leyó. A Gerardo la verdad no le creemos y el ‘líder’ Camacho hizo su papel, porque hizo lo que tenía que hacer. Yo sinceramente siento que faltó más fuerza en los temas, sobre todo cuando hablaron de la cuestión del agua potable, porque se les pasó abordar el tema de la baja presión y los incontables días de que no hay agua porque no hay mantenimiento.”

No hubo compromisos serios de los candidatos

Fernando Valenzuela

Dirigente de los constructores

“Los tres candidatos son conocidos, pero yo no escuché compromisos serios de ninguno, ya que se concretaron a que iban a hacer esto por aquí y por allá, pero compromisos específicos con la sociedad no los escuché de ninguno de los tres candidatos, y la falta de compromisos propicia problemas serios como el que se enfrenta ahorita en El Jitzámuri por la falta de agua, y esto tiene soluciones fáciles cuando el gobierno interacciona con la sociedad y esto nunca sucedió con la actual administración municipal.”

Marco Osuna, el candidato con más propuestas



César Gerardo Lugo

Presidente. Comité Municipal del PRI en Ahome

“Quiero felicitar a EL DEBATE por el conversatorio, un ejercicio democrático muy importante para la ciudadanía ya que a través de él se pueden observar y se pueden comparar las opciones que tienen para votar el próximo 6 de junio a la presidencia municipal de Ahome. En la figura de Marco Osuna pudimos observar un candidato con muchas propuestas, por lo que te digo ganó el municipio de Ahome, ganaron las propuestas de Marco Osuna. Estamos seguros que en las próximas encuestas seguiremos creciendo, como lo hemos venido haciendo gracias a este ejercicio, gracias a que la ciudadanía de Ahome puede comparar.”

Que se cumplan los compromisos efectuados

Hernán García

Ingeniero civil

“Es un excelente ejercicio de democracia. Felicito a EL DEBATE por ser el conducto y organizador para conocer mejor los perfiles de los candidatos, a quienes todos conocemos por su trayectoria, así que, aunque algunos nos digan mentiras, ya sabemos quiénes son y cómo actúan. Es importante señalar que todos hablan de regresarle a nuestra otrora ciudad esmeralda su esplendor de limpieza, excelente trazo, orden, limpieza y seguridad. Ojalá el que llegue a la silla se aplique a cumplir con sus compromisos.”

Ofrecen solucionar problemas, pero no dicen cómo lo harán

Vinicio Montiel

Productor agrícola

“Todos mostraron tener el conocimiento de cuál es la problemática del municipio y todos dijeron que iban a solucionar los problemas, sólo que ninguno dijo cómo hacerlo y con qué recursos cuenta el municipio para lograrlo. La problemática es muy grande y los recursos son limitados, no le dieron prioridades a cada cosa. Lo anterior no le da seriedad a las propuestas, además que es imposible corregir todo lo que prometieron en sólo tres años. Ninguno propuso un plan maestro a corto, mediano y largo plazo que trascienda las administraciones porque esas van y vienen y los que sufren los cambios de administración son los habitantes. Es un ejercicio muy bueno, democrático, ya que abona a los perfiles, pero cómo resolverán las problemáticas.”

“Estos ejercicios nos permiten conocer propuestas”

Carlos Rodríguez

Expresidente de Canirac delegación Los Mochis

“Siempre los debates son a favor de la sociedad, siempre hemos opinado y en esta elección no es la excepción que la mejor manera de contrastar ideas y nos demos una imagen de los candidatos. Reconocemos a la empresa el esfuerzo por realizar este tipo de eventos. Vimos un conversatorio completo porque hubo preguntas de la gente y eso es bueno; los ataques de cierta manera son hasta buenos porque se hacen los reclamos por la falta de resultados, pero es parte del calor de los debates.”

La gente ya no quiere pleitos entre candidatos

Ricardo Beltrán

Presidente del Consejo Directivo de la Alianza Mexicana de Abogados



“Sin duda esos ejercicios dejan algo muy importante y lo que la ciudadanía espera obviamente son propuestas que realmente se puedan cumplir y que presenten proyectos también. Los pleitos como que ya no van, vi que se enfrascaron mucho entre un pleito el ‘líder’ y el señor de Culiacán, Gerardo Vargas. Vi a un Marco Osuna muy propositivo, muy ecuánime, muy tranquilo, y la verdad ojalá que este ejercicio sirva para que se despejen más todas las incógnitas y la gente se cree la mejores expectativas.”

El conversatorio es un área de oportunidad para todos

Alejandro Félix Limón

Presidente de Canirac Los Mochis

“Creo que es un área de oportunidad para todos los ciudadanos del municipio de Ahome el hecho de que existan este tipo de actividades que nos den la oportunidad de conocer más a fondo el perfil de cada candidato. Creo que lo que se juega este 6 de junio es algo muy relevante e importante para el crecimiento y desarrollo de nuestra región. Es por eso que cada quien tiene que asumir ese compromiso, esa responsabilidad de conocer a fondo qué tipo de gobierno vamos a elegir. Creo que cada vez la gente va a observar más a los candidatos, en lugar de los partidos y este tipo de dinámicas nos brindan la oportunidad de poder percibir cuál es el enfoque de gobierno, qué puede tomar con cada uno de los candidatos.”

“Importante ver propuestas y no ataques”

Luis Felipe Villegas

Exregidor independiente y exgerente de Japama

“Considero que indiscutiblemente se vio que Gerardo Vargas es un político que conoce de la problemática y necesidades del municipio y que es una persona que no le gustan las confrontaciones y los pleitos, a diferencia de los otros dos candidatos que pensaron que con sus ataques hacia él iban a captar la atención de la gente, cosa que no les funcionó porque la gente ya está cansada de políticos que se dedican a golpear en los debates, pero no traen una propuesta clara y definida sobre cómo solucionar los diversos problemas que aquejan al municipio.

‘La mejor propuesta cultural’

María Luisa Miranda Monreal

Exdirectora general del Instituto Sinaloense de Cultura

“Gerardo Vargas ganó el conversatorio. Es un servidor público con capacidad, formación y experiencia probadamente efectiva; contundente en las propuestas que conformarán su Plan Municipal de Desarrollo y claro en las acciones a emprender.

‘El ejercicio fue limitado’

José Armando Infante

Cronista de la ciudad de Los Mochis

“Si bien un ejercicio limitado por el tiempo, los candidatos apenas balbucearon algunas propuestas generales y repitieron frases de campaña con pretensiones de marketing.

Faltó la posibilidad de conocer no sólo alguna pretensión de su gestión, sino la manera en que piensan hacerla realidad, de dónde provendrán los recursos necesarios. Lo demás fueron escaramuzas y descalificaciones que mostraron el bajo nivel de la conversación. En lo que respecta al tema de cultura, por tómbola le correspondió al candidato de Movimiento Ciudadano, respondiendo de la manera más pobre y desinformada de todo este ejercicio. Creo que la ciudadanía reunió quizás más elementos para no votar por ellos que razones para llevarlos al triunfo este 6 de junio.”

Fue un ejercicio para conocer más a los candidatos

Karely Soto

Presidenta del Comité Municipal del PAN en Ahome



“Los felicito por este ejercicio de altura organizado por EL DEBATE, sin duda ha sido un gran intercambio de ideas entre estos tres candidatos donde tuvieron la oportunidad de expresar sus principales propuestas, de cara al ciudadano para que sepan y conozcan por quién van a votar y hacia qué ideas. El gran ganador sin duda de este conversatorio fue a, Marco Osuna muchos compartimos ese sentir.”

Los candidatos tuvieron lo suyo en el Conversatorio

María de los Ángeles Valenzuela

Presidenta del Comité Municipal del PRD en Ahome

“Estos ejercicios sirven para conocer a los candidatos, para saber cómo van a trabajar, conocer sus propuestas. Me parece muy importante el trabajo que realizaron como empresa de la comunicación, me parece positivo la verdad. Vi un Gerardo que quería despejar toda duda de que es el mejor, pero desgraciadamente le cuelgan muchas cosas negativas. Vi un Marco Osuna tranquilo, dispuesto a dar a conocer las propuestas, centrado, y a un Miguel Camacho muy agresivo, siento que confundió la situación.”

‘Faltaron proyectos concretos’

Arturo Noriega Ibarra Pdte. de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, A.C.



“En el conversatorio de los candidatos municipales observé civilidad, poco ataque personal, expresiones muy genéricas, faltó particularizar, me hubiera gustado escuchar propuestas concretas, mucha alabanza personal, proselitismo a sus partidos; pero faltaron proyectos concretos, que fueran estandartes de su próximo gobierno; poca referencia a las artes, la cultura y el deporte. Faltó soluciones al drenaje pluvial, etc.”

‘Sólo se enfocaron a criticar’

Agustín Conde

Artista plástico

“Los candidatos solamente se enfocaron en criticar a la actual administración y a los problemas de servicios públicos. Solo Marco Antonio Osuna se enfocó al sector cultural al mencionar que su plan es activar un turismo cultural y de negocios, lo cual es muy interesante por ser el único tipo de proyectos que están funcionando muy bien en muchos lugares con un potencial artístico y bonitos sitios turísticos como nuestro municipio de Ahome. Y para lograrlo, lo primero, dijo, es poner orden.”

La ciudadanía debe conocer las propuestas

Horacio Castro

Presidente de Canadevi Los Mochis



“Es importante conocer dos cosas de las personas que aspiran dirigir los destinos de nuestro municipio: su hoja de vida, es decir como persona, cuál es su origen , el camino que ha recorrido, cuál es su forma de pensar, de ver la vida; sus principios, valores, familia , entorno en el que se ha desarrollado; su formación profesional, académica, su experiencia tanto en temas del poder ejecutivo y, por qué no, también de poder legislativo. De aquí se desprende el segundo aspecto: cuál es su diagnóstico del municipio, su líneas de acción en caso de llegar a la presidencia, cómo integrará su equipo de colaboradores, cómo gestionará los recursos necesarios y cómo los asignará.”

Aplauden disponibilidad de candidatos para debatir

Mario Zazueta

Expresidente de Canirac Los Mochis

Felicitar a los candidatos por darse oportunidad en atender la convocatoria; sin embargo, quedaron a deber pues no tocaron temas de inversión, tampoco de la creciente informalidad moderada en el primer cuadro de la ciudad pero desordenada y con un crecimiento incontrolable fuera del primer cuadro. Tampoco se habló del tema del turismo. Fue un encuentro interesante que seguramente en siguiente evento podrían mejorar en sus propuestas. Ojalá los días que faltan de hoy al 1 de junio sean aprovechados por los candidatos para detallar un plan de gobierno municipal que conduzca a un Ahome más próspero.”

‘Me encantó el formato’



Ángel Villalba

Historiador

“Me deja muchos aprendizajes, por tratarse de personajes muy experimentados... Todos hacen muy buena propuestas... Todos se defienden y atacan parejo… No me resulta agradable que ataquen a PASA... En tiempos de pandemia se la han jugado y corrido muchos riesgos. Y si en algo están fallando se les puede reorientar a efecto de que mejoren... Muy manoseado El Jitzámuri por Gerardo Vargas... Evidencian un mal gobierno actual pero señalan también al gobierno del estado por actos de corrupción en la construcción del estadio de Mazatlán y en el excedido dinero gastado en la promoción de su gobierno...En lo general me encantó el formato a nivel de conversatorio. Se vio mas relajado... Ahhh. Y muy buenos moderadores...”

‘GV es el único candidato que ha tenido acercamiento con artistas’

Trinidad Castro

Director del Mariachi Castro



“Veo en Gerardo Vargas al candidato más confiable y que realmente quiere hacer algo por el municipio y la ciudad de Los Mochis. Es el único candidato que ha tenido acercamientos con los artistas. Hace días sostuvo unión con el gremio y habló con franqueza sobre su plan de desarrollo cultural y artístico en todo el municipio de Ahome, así como la formación de grupos musicales y artísticos en las zonas rurales, promoverá la creación de talleres artísticos infantiles y juveniles (danza, música, teatro y otras disciplinas artísticas) para elevar el desarrollo cultural en las sindicaturas y crear eventos donde los grupos puedan interactuar en todo el municipio y mas allá del estado para promover el desarrollo de nuestro acervo cultural local y nacional. Se percibe como el más fuerte de los candidatos y con más carrera política, claro que por lo mismo hacen más campaña negativa en su contra.”

‘Un buen ejercicio ciudadano para conocer a los candidatos’

Fidencio Osuna López

Ejidatario de Bachomobampo



“Es un excelente ejercicio ciudadano que realiza la empresa de EL DEBATE, desafortunadamente no pudimos ver ahí a todos los candidatos que buscan la alcaldía, pero nos da una perspectiva amplia de lo que debemos conocer de los candidatos que pudieran ganar la elección.”



‘Iinteresante conversatorio’

Nicolás Piña Páez

Productor

Leer más: Simpatizantes ponen nota de ambiente al conversatorio de candidatos a la alcaldía de Ahome

“Definitivamente, Marco Osuna se los llevó de calle al resto de los candidatos, estuvo muy interesante el conversatorio organizado por EL DEBATE, para saber con qué cuentan cada uno de los candidatos.”