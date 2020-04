Sedeco Ahome llama a no hacer compras de pánico por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- La Secretaría de Desarrollo Económico de Ahome exhorta a la población a no realizar compras de pánico por el Covid-19.

Omar Cabrera Durán, secretario de esta dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para que hagan un consumo responsable, ya que los abastos están soportados por el sector primario y por las empresas.

"No hay desabasto, así que no hagamos compras de pánico. Los súper y mercados, todos están trabajando, así que por favor le pedimos a la ciudadanía que no haga compras excesivas, porque entonces sí podemos generar algo peor".

El funcionario municipal destacó que hay que acatar también el llamado del Gobierno Federal para resguardarse por 30 días.

"Yo creo que debemos acatar eso porque debemos evitar que la pandemia llegue a niveles donde los hospitales no puedan soportar la atención a aquellas personas que se infecten por este virus".