Seguirán las lluvias en Sinaloa los próximos dos días

Sinaloa.- Lluvias fuertes, así como lluvias puntuales muy fuertes de 50.1 a 75.0 milímetros en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pronostica para hoy domingo el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

La dependencia federal informa, a través de su página oficial con reportes diarios y extendidos hasta 96 horas, que esto se debe a una zona de inestabilidad con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el domingo y lunes se desplazará lentamente al oeste de las costas de Colima y Jalisco, originando oleaje elevado en las costas de dichas entidades, así como abundante entrada de humedad hacia el occidente del territorio nacional.

A partir del martes, el ciclón tropical se desplazará rápidamente hacia el oeste, alejándose de costas nacionales, por lo que no representa peligro para Sinaloa ni alguna otra entidad.

Para mañana lunes se espera que continúen las lluvias puntuales muy fuertes, posiblemente de entre 50.1 a 75.0 milímetros sobre Sinaloa, Guerrero y Veracruz.

Para el martes se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25.1 a 50.0 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones

Ante el pronóstico de lluvias para las próximas horas en el norte del estado, Omar Mendoza Silva recomendó a la población extremar precauciones al transitar principalmente por brechas y caminos rurales, no intentar circular por cruces de ríos, vados y zonas bajas porque pueden ser arrastrados por la fuerza del agua, “no subestimemos la fuerza del agua, aunque traigamos vehículo de motor grande, muchas veces gana la fuerza del agua y puede arrastrarnos incluso en el vehículo”.

Asimismo, el coordinador del Instituto Estatal de Protección Civil en la zona norte del estado llamó a la ciudadanía a eliminar los encharcamientos y agua que quede estancada después de las lluvias para evitar la proliferación de moscos transmisores de enfermedades y olores fétidos que pudieran generar infecciones.

En caso de tormentas eléctricas, dijo, se debe procurar no utilizar equipos electrónicos, “si nos encontramos en el exterior buscar un refugio en alguna edificación, no debajo de los árboles ni nada que pueda servir como antena pararrayo ni transmisor de electricidad. No transitar por zonas inundadas, ya que puede haber cables sumergidos con energía eléctrica y no acercarnos a postes de electricidad, es importante cuidar esa parte si estamos transitando a pie sobre alguna banqueta; si vamos en un vehículo, es importante prender las luces o intermitentes, independientemente que sea de día, conservar los vidrios limpios y desempañados del mismo vehículo, usar el cinturón de seguridad”.

Dijo que si el clima empeora se recomienda estacionar la unidad y esperar a que pase la lluvia fuerte que impida la vista hacia el frente por donde transita, reducir la velocidad al máximo y mantener la distancia con el vehículo que circula por delante.

En caso de inundación

Mendoza Silva exhortó a la población a ser empáticos con los vecinos al circular por las calles inundadas, puesto que el oleaje que se genera provoca que el agua se meta hasta las viviendas y dañe muebles y paredes.

Asimismo, recordó que los últimos dos años han surgido diversos socavones, muchos de ellos aún a la intemperie, por lo que pudieran provocar algún accidente si no se circula con precaución por las calles encharcadas.

En el hogar

El responsable de Protección Civil en la zona norte de la entidad dijo que en el hogar es prioridad proteger a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, ya que son más vulnerables ante cualquier accidente eléctrico o caídas por pisos resbaladizos.

Finalmente, Omar Mendoza Silva pidió a la población estar atentos a los medios oficiales de comunicación y gubernamentales para mantenerse informados sobre el pronóstico del clima, las posibles lluvias o vientos que pudieran generarse y, sobre todo, prevenir ante cualquier desastre natural.

Se registran intensas lluvias en el municipio de El Fuerte, Sinaloa

