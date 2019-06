Seguro Popular llega a un millón 70 mil afiliados

Los Mochis, Sinaloa.- Como parte de la campaña de afiliación que se puso en marcha hace un par de meses atrás, en Sinaloa existen ya un millón 70 mil 617 afiliados al Seguro Popular, presumió Rosa Elena Millán Bueno.

La directora de este ente financiero de salud pública recordó que la meta establecida en este levantamiento de beneficiados era llegar a un millón 100 mil afiliados y aunque ya están cerca de superarla, precisó que continuarán con este trámite.

“Seguimos con este proceso y vamos también por los que no se han querido afiliar, vamos para que decidan afiliarse, vamos por los nuevos y por toda la gente para que vea la opción que tiene el Seguro Popular en Sinaloa que es una gran oportunidad”, indicó.

La funcionaria estatal señaló que tan sólo en la jornada de afiliación, la cual tenía como meta llegar a 100 mil , tan sólo en El Fuerte van 47 mil 905 afiliados.

“De esos, tenemos más de 600 que habla en lengua indígena, tenemos presencia en 246 localidades y algo que es bien importante, aquí en El Fuerte hay una clínica del IMSS Prospera, ya ven que ha habido modificaciones con este programa y la gente no saben si los van atender o no, quiero decirles que en tanto se defina el esquema de atención, los invito a que acudan al Seguro Popular los que no están afiliados al IMSS o ISSSTE para que nosotros podamos generar condiciones para darles la atención que merecen”, destacó.