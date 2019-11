Seis sinaloenses se preparan para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Los Mochis, Sinaloa.- Del 10 al 15 de noviembre, seis jóvenes sinaloenses asistirán a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Estudiantes de secundaria y preparatoria originarios de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán participarán en uno de los concursos nacionales más importantes del país, cuyo objetivo es promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, buscando desarrollar el razonamiento y la imaginación de los estudiantes.

Por primera vez, durante tres días, el entrenamiento intensivo de la delegación sinaloense lo hará el Club Amigos de la Ciencia, en coordinación con la delegada estatal de la OMM, María Guadalupe Russell Noriega. Posteriomente, continuarán su preparación en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAS en Culiacán.

Concurso Nacional

Entre enero y noviembre, cada estado del país lleva a cabo su concurso estatal y la preparación del equipo que lo representará en el nacional. Los 16 alumnos con mejores calificaciones en la OMM constituyen la preselección nacional, la cual recibe entrenamientos especiales durante varios meses.

Los Mochis: Luis Arturo Islas Vizcarra, 17 años

“Siempre me he esforzado por dar lo mejor de mí”

Esfuerzo

Desea potencializar sus habilidades

Las matemáticas forman parte de su vida y su deseo es continuar estudiándolas. Expresa que la OMM es una gran experiencia que permite a los jóvenes conocer otros lugares, así como estimular y potenciar las habilidades de los participantes y fortalecer el intelecto, la imaginación y la creatividad.

“Siempre me esforzaba por dar lo mejor de mí, sacar buenas calificaciones, pero una vez que empiezas a concursar, comprendes que los esfuerzos de la escuela no son equivalentes, se necesita aún más”.

Será la segunda vez que participe en la competencia anual de matemáticas más importante de México.





Culiacán: Crisanto Salazar Verástica, 17 años

“Es gratificante resolver problemas que parecían imposibles”

Audacia

Es un apasionado de las competencias

Disfruta realizar los exámenes y resolver los problemas que en un principio parecían imposibles. Comparte que el entrenamiento en equipo los fortalece. Al finalizar la competencia, los alumnos con los mejores resultados obtienen medallas de oro, plata y bronce.

“Son dos exámenes, dos días, tres problemas en cada día, dura cuatro horas y media. Además de las medallas de oro, plata y bronce, nos permiten participar en concursos internacionales”.

Durante años ha participado en competencias nacionales, incluidas las OMM. Disfruta realizar exámenes de matemáticas.

Mazatlán: Víctor Manuel Bernal Ramírez, 14 años

“Con las matemáticas puedo entender cómo funcionan las cosas”

Determinación

El concursante más joven de Sinaloa

Desde el inicio de su formación académica se le facilitaron las matemáticas. Durante su corta edad ha participado en cuatro competencias nacionales y ha regresado a casa con dos medallas, oro y plata. Señala que lo más fascinante de los concursos de matemáticas es conocer a otros jóvenes con metas similares.

“Yo le dedico mis logros a mi familia y a mis maestros porque me han enseñado mucho, y también a mis compañeros de la delegación de Sinaloa porque aprendo de ellos”.

Su esfuerzo le ha permitido asistir a cuatro competencias nacionales; es ganador de dos medallas, oro y plata.

Culiacán: Carlos Emilio Ramos Aguilar, 17 años

“Me siento bastante orgulloso de lo que he logrado”

Motivación

Siempre se le facilitaron las matemáticas

Desde pequeño se le facilitaron las matemáticas. Asegura que al principio no le gustaba mucho la materia, sin embargo, siempre fue uno de los mejores en su clase. Gracias a la motivación de sus padres ha alcanzado sus propósitos. Ha participados en concursos nacionales e internacionales.

“Cuando inicié no me gustaban mucho las matemáticas, pero mis padres me motivaron a llegar muy lejos. Me siento bastante orgulloso de lo que he logrado porque son muy pocos los que logran hacerlo”.

Ha participado en concursos nacionales y representó a México en una competencia internacional en Bulgaria.

Los Mochis: Marcela Aguirre Valdez, 15 años

“Me siento muy contenta porque cumpliré un sueño”

Mérito

Anhelaba participar en el nacional

Desde el año pasado anhelaba participar en la OMM, y asegura que ser parte de la delegación sinaloense es una gran responsabilidad que conlleva mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Considera que asistir al concurso nacional es una oportunidad para encontrarse con jóvenes apasionados por las matemáticas.

“Convivir con mis compañeros que ya han participado en las olimpiadas es muy interesante porque todos tienen formas distintas de pensar y puedo aprender de cada uno de ellos”.

Utilizará su creatividad e ingenio para resolver problemas en una de las competencias más

importantes de México.

Culiacán: Karla Rebeca Munguía Romero, 15 años

“He participado en cuatro concursos internacionales”

Reconocimiento

Es una digna representante de México

Ha representado a México en cuatro concursos internacionales en Argentina, Sudáfrica, Ucrania y República Dominicana. Manifiesta que usualmente son los mismos alumnos los que asisten cada año a la OMM de los diferentes estados, lo que les permite conocer y encontrarse con personas tan comprometidas como ellos.

“El concurso dura una semana. Llegada e inauguración, dos días de exámenes, después se califica mientras nosotros disfrutamos un paseo, sigue la premiación y luego todos regresan a casa”.