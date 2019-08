Semarnat no puede hacer estudios en zona del proyecto de planta de amoniaco

Los Mochis, Sinaloa.- Con respecto al escrito que enviaron a la Semarnat los diputados de Morena que apoyan a las comunidades indígenas en contra de la planta de amoniaco en Topolobampo, en el cual pedían que se realizara un estudio imparcial, serio y apegado a la normatividad para evitar un daño ecológico irreversible a la vida de la bahía y los pobladores, el diputado federal Carlos Iván Ayala Bobadilla informó que a esta solicitud, la dependencia ya dio respuesta.

En las que Semarnat precisó que aunque la planta proyectada para la producción de amoníaco es requerida, dada la necesidad de este insumo en el país para incrementar los rendimientos de los cultivos agrícolas, es un hecho que el proyecto presenta dos incumplimientos:

1.- La planta está proyectada a ser construida en una área natural protegida específicamente en un manglar de importancia internacional.

2.- Conforme a información proporcionada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental está suspendida por dos juicios de amparo (528/2018-7B y 724/2018-1) en proceso, por lo cual no es posible la construcción de la planta en tanto no se dicten las ejecutorias de estos dos juicios, y por lo mismo no es posible llevar a cabo estudios en la zona del proyecto.

Asimismo, Semarnat informó, que no tiene atribuciones ni la infraestructura necesaria para realizar estudios, y que en todo caso, estos tendrían que ser encargados al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o algún otro órgano de esta dependencia.

El diputado federal comentó que esto significa que el proyecto está detenido mientras no haya resolución de los juicios de suspensión.

"Los de la planta han dicho que tienen todos los permisos, ya hace rato que lo andan manifestando, y dicen que el proyecto ya va, pero es falso porque no lo digo yo, lo dice la secretaría", expuso.

Recalcó que GPO no tiene los permisos todavía, como lo andan publicitando.

Foto: EL DEBATE