Senador Mario Zamora a favor de que se apoye más a la UAS

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de catalogar como una medida necesaria el manejo de eficiencias en los recursos dentro de las distintas universidades públicas del país, el senador Mario Zamora Gastélum señaló que si la Universidad Autónoma de Sinaloa resuelve de fondo su situación financiera con un rescate de 550 millones de pesos, tal como lo plantea el rector, Jesús Madueña Molina, realmente valdría la pena considerar esta medida.

Entrevistado vía telefónica, el Secretario de la comisión de educación de la Cámara de senadores indicó que su propuesta está a favor de que esta institución se le siga apoyando y que dentro de la misma se continúen encaminando esfuerzos para recortar costos y realizar ajustes de personal en área donde no se requieran.

Señaló que ya otras universidades del país, como la de Tabasco, están encaminando esfuerzos en este sentido.

Indicó que la propuesta que realiza la UAS, en el sentido de que “si en este año me dan ese rescate de 550 millones de pesos, yo ya no vuelvo a pedir en los siguientes años porque con eso yo resuelvo mi problema y pongo a trabajar internamente y ya no vuelvo a pedir en los años subsecuentes”, es totalmente coherente.

El legislador destacó la importancia de que en nuestro país se brinde un mayor impulso a la educación porque realmente es la base del futuro de las naciones que aspiran a avanzar y alcanzar mejores niveles de desarrollo.