Senador, una oportunidad para servir: Mario Zamora

Con un año de experiencia en el Senado de la República, Mario Zamora Gastélum describe su participación en la tribuna más alta del país como una gran experiencia y una gran oportunidad de servir a los demás y afrontar temas que impactan positivamente en la vida de todos los mexicanos.

Abierto y de respuestas rápidas, describe su paso en el Senado como una gran oportunidad que le ha permitido estar cerca de grandes protagonistas de la política mexicana, de los cuales ha aprendido, y le ha ayudado a fortalecer sus ideas y abordar temas que son de importancia para el contexto nacional y de la vida de todos los mexicanos.

En su primer año como senador, ¿cuáles son las principales metas que se ha trazado y sus principales logros hasta el momento?

El pasado sábado hicimos nuestro informe de labores. Yo le puse que estaba cumpliendo un año como su empleado en el Senado. Yo te puedo enseñar una numeralia de las cosas que hemos hecho ahí: cuántas acciones legislativas (2258), gestiones (4000); cuántas sesiones ha habido (70), cuántas horas de trabajo en el pleno (447), cuántas en comisiones, cuántas participaciones (30), cuántos puntos de acuerdo (31), cuántas iniciativas de ley (45), todo esto, que yo lo digo con mucho respeto, nosotros tenemos una tarjetita en donde con un código QR pones tu celular y te manda una página y ahí aparece absolutamente toda numeralia, todas las iniciativas, de qué se trata, cuáles han caminado y cuáles no.

Yo lo que traté el sábado fue aprovechar esta oportunidad para tratar de transmitir mi experiencia personal, lo que yo he vivido desde el Senado, en donde se analizan y deciden grandes temas que impactan en la vida de todos los mexicanos, y pongo botones de muestra chiquitos: ahí nosotros aprobamos el Tratado de Libre Comercio, en donde si no se hubiera aprobado, a lo mejor muchos jornaleros que hoy trabajan en agrícolas, donde se siembra tomate, por ejemplo, pudieran estar perdiendo su empleo porque no tendríamos la alternativa que hoy tenemos para exportar tomate; o los que trabajan en una maquiladora de componentes eléctricos que van a una televisión o que van a un carro, circuitos como los que tenemos aquí.

Si no tenemos el Tratado de Libre Comercio, lo más probable es que en el tiempo esa fuente de empleos se cierre; y si se cierra, son cientos o miles o millones de familias que se afectan, y a lo mejor nunca uno piensa que es por una decisión que se tomó en el Senado de la República, y entonces empiezan a encontrar que tienes que hacer bien el trabajo ahí y que para eso te contrataron, para que hagas bien el trabajo.

Otro aspecto que enfrentas en el Senado es que tú llegas y te encuentras excandidatos a la Presidencia de la República, a exsenadores, exsecretarios de Estado; o sea, mucha gente que ha tenido una amplia experiencia, y todo esto te lleva a presentar cosas útiles y relevantes, pues hay que convencer a otros compañeros para poderlo hacer realidad.

El senador de la República abordó los principales temas que impactan en estos momentos en la vida nacional, como economía, el presupuesto al campo y las medidas de austeridad. Foto: EL DEBATE

¿Y era lo que esperaba? ¿Se visualizó en el Senado?

Realmente no me esperaba un Senado así, y solo para tener un comparativo de proporción, en el Senado somos 128 senadores, y en la legislatura anterior había 55 del PRI, y hoy somos 14. Eso representa una disminución importante.

Claro, yo no lo mido en cantidad, sino en calidad, y la fracción de hoy, y no va en detrimento de nadie, es una fracción de gran calidad.

Sin embargo, las horas que tienes que meterte para participar en el trabajo de comisiones, que es tan importante, pues mucha gente no lo sabe; al pleno solo llegan las iniciativas que se dictaminan en comisiones, y yo participo en seis: en la de Anticorrupción; de Recursos Hidráulicos, que tiene que ver el tema de la presa Santa María, por ejemplo, en la Picachos; y, entre otras, en la de Estudios Legislativos, en donde se dictaminan las iniciativas que llegan al pleno, y hay dos, una la preside el PRI y la otra Morena.

Yo estoy donde la preside Morena, por donde obviamente pasan las iniciativas más relevantes, como la Guardia Nacional, fue a esa comisión. Las que más le interesan al Gobierno las mandan a esa comisión porque tienen voto de calidad.

Senador, en este nuevo contexto político que se abrió a nivel nacional, ¿no ha sido difícil estar ahora como oposición y legislar y sacar adelante la tarea legislativa?

No me tocó estar en la otra condición, pero sí siempre estar como oposición y con una aplastante mayoría lo hace más complicado en el sentido de que hay que hacer labor para convencer en las cosas que uno plantea.

Yo sí lo digo, mi experiencia ha sido muy buena con los compañeros de Morena. Yo tengo una muy buena relación con Ricardo Monreal, por ejemplo, y he visto de su parte apertura de dejarse escuchar en planteamientos nuestros.

Un buen ejemplo es la Guardia Nacional, porque una fue la iniciativa que llegó, y otra totalmente distinta la que salió, y también uno tiene que explicarle a la gente que no es lo mismo ser Poder Ejecutivo, que tienes presupuesto y ejecutas los programas, que ser un Poder Legislativo, y ahí yo voy a reconocer, y no es con ánimo de molestar a nadie, pero cuando llegamos al Senado, por decirlo así, el Senado tenías hasta un salón de belleza donde tú ibas, te peinaban y te arreglaban, pero nosotros, siguiendo algo que comparto con el presidente Andrés Manuel, el ideal de contar con Gobiernos más austeros, nos recortamos y nos quitamos todo: seguro de gastos médicos mayores, apoyo para vehículos, vales de gasolina, boletos de avión, vales de despensa y días de aguinaldo; en fin, nos quitamos un montón de cosas, y a un año de distancia sí me doy cuenta que a lo mejor se nos fue un poquito la mano, y a qué me refiero con eso, porque el Poder Legislativo requiere de contar con un cierto grupo de personas que te ayuden a elaborar iniciativas que la gente te pide y requieren estar bien sustentadas desde el punto de vista técnicas y legales que necesariamente se deben sustentar bien para sacar adelante una buena iniciativa que se presente ante el Senado; pero si no tienes un grupo de especialistas que te ayuden, es difícil que puedas aterrizar piezas legislativas con el suficiente sustento para que puedan salir adelante.

¿Cómo ve la propuesta de reducción del presupuesto al campo del 30 por ciento presentada por el presidente?

Como muy preocupante. Estoy muy preocupado porque yo creo que es importante diferenciar. Una cosa es la agricultura de subsistencia, la cual está bien que se apoye, pero no es posible que se le quiten los apoyos a la agricultura comercial, porque, como pasa en Estados Unidos, también requiere que se le apoye; pero no es posible que si yo digo en el discurso que quiero tener suficiencia alimentaria, que quiero que el campo se desarrolle, está bien que se ayude a los más chiquitos, pero tienes que seguir impulsando a los que están generando, a los que están creciendo, a los que están caminando, porque si se les acaba eso, ese apoyo, enfrentarán el riesgo de descapitalizarse, y eso impactará la producción nacional.

¿Usted no está de acuerdo en que se reduzcan los recursos al agro?

Por supuesto que no, solamente no estoy de acuerdo. Vamos a luchar y vamos a pelear, porque eso no puede ser, eso no es bueno para México, que fue bien el tema de austeridad y coincido con ese tema, pero nunca en la reducción de recursos al campo.

¿Cómo definiría la situación general que enfrenta en estos momentos el país? ¿Vamos bien o vamos mal?

Yo creo que, como en todo, hay claroscuros. Hay cosas en que vamos bien, hay cosas en las que no vamos tan bien, y hay cosas, no lo digo yo, las cifras nos dicen, que vamos muy mal, y hay dos temas fundamentales: la inseguridad y la economía, porque todo indica que vamos a vivir el año más violento en México, y por el lado de la economía enfrentamos cero crecimiento, y eso es muy preocupante, porque impacta en perjuicio de todos los mexicanos.