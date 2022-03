Senadora de Sinaloa pide al alcalde Estrada Ferreiro que se moda

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna los ataques que el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro ha tenido en contra de los medios de comunicación específicamente de El Debate y sus reporteros son reprobables y deben de detenerse, sostuvo la Senado Imelda Castro Castro.

Entrevista al respecto la legisladora considero que no es momento para este tipo de manifestaciones que lo único que hacen es ir en contra de los movimientos de respeto e igualdad que se tienen desde todas las trincheras.

Por lo tanto, le pidió al funcionario municipal detener estos encontronazos, insinuaciones e incluso amenazas hacia los comunicadores.

"Me parece que son múltiplemente desafortunadas esas declaraciones en relación contra las mujeres y la prensa, no hay duda, me parece muy lamentable que esté sucediendo e invitaría al alcalde a qué se moda con todo respeto porque debe haber respeto para todos los sectores de la sociedad, creo que es lamentable. Repruebo totalmente esas expresiones, el horno no está para bollos, además estamos en el mes de marzo donde hay que reflexionar todo ese tema tan complejo que tenemos de violencia contra las mujeres y el tema de la prensa que vimos que se ha perdido de vista".