Senadores sinaloenses exponen su agenda en periodo de sesiones

Sinaloa.- Las reformas eléctrica, político electoral y de la Guardia Nacional son los temas principales en la agenda de este segundo periodo de sesiones del Senado de la República.

A la agenda en San Lázaro se suma una serie de nombramientos y ratificaciones al servicio exterior mexicano, entre ellos el de la embajada de México en España para el exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel.

Entrevistada en el marco de este periodo legislativo, la senadora Imelda Castro Castro resaltó que las reformas que serán discutidas en el pleno tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los mexicanos y todas tienen impacto en Sinaloa.

“Lo que queremos es que en Sinaloa no tengamos tarifas tan altas de Comisión Federal de Electricidad, que tengamos una en general, que se ve a la electricidad como un derecho humano y mejorar esa prestación de servicio en todos los aspectos, por eso la reforma eléctrica, en primer lugar, impacta favorablemente a Sinaloa”.

La reforma político electoral, dijo, implica revisar la fórmula de distribución de las prerrogativas para los partidos políticos y reestructurar los órganos electorales, particularmente el caso del INE.

Entre las tres reformas constitucionales de mayor relevancia, resaltó la que se propone para la Guardia Nacional, a fin de que esta ya no forme parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que pase a ser parte de la Defensa Nacional.

“En la idea de aprender de la experiencia de lo que fue la Policía Federal y que la Guardia Nacional es ya la institución de seguridad pública más grande de la historia, va muy bien en todos sus objetivos y formación, y se trata de que no sea infiltrada por el crimen organizado ni por la corrupción”.

Otros temas

Imelda Castro mencionó que también se aprovechará este segundo periodo de sesiones para discutir el tema de cannabis, pues aunque ya se le habían hecho algunas reformas, es necesario hacer modificaciones.

“Es necesario reiniciar el proceso con una nueva iniciativa que va a emerger del Senado de la República para regular todo el tema del cannabis, del uso y de toda la cadena productiva”.

En materia de ciencia, tecnología e innovación mencionó que la reforma del artículo tercero constitucional requiere modificaciones; también el tema de la paridad entre géneros y el tema de ciberseguridad.

“En el tema de ciberseguridad, destaca la regulación o la ampliación de temas para regular el asunto de las plataformas donde están los videojuegos para que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan una vida segura y saludable”.

La legisladora mencionó que se subirá al pleno del senado el tema del uso de recursos de las cuentas congeladas al crimen organizado, pues ya son 36 mil cuentas bancarias, donde el objetivo, dijo, es que ese dinero que nadie reclama pase a usarse para el equipamiento de policías municipales y estatales.

En tema de salud, aclaró que el grupo parlamentario de Morena no tiene ningún tema en agenda, pues considera que esta ley es la que más reformas sufrió en el anterior periodo de sesiones.

Agenda propia del PRI

Por su parte, el senador Mario Zamora Gastélum dijo que los senadores del PRI seguirán tomando como prioridad el tema de salud y la economía de los mexicanos.

La primer propuesta, destacó el senador sinaloense, es que el Gobierno regale las pruebas covid a la clase trabajadora, pues considera injusto que los patrones exijan una prueba positiva al empleado para justificar la falta laboral, la cual tiene un costo de entre 500 y 900 pesos, pero que, si traen síntomas, no los dejan ingresar al área laboral.

“Nos han mencionado que en matrimonios donde los dos trabajan, ambos presentan síntomas y ambos tienen que hacerse la prueba para justificar la falta al trabajo, entonces entre los dos ya gastan más de mil pesos por hacerse esa prueba, por lo tanto, es necesario que sea gratuita para la clase trabajadora”.

En el tema económico, dijo, se ve con tristeza que México atraviesa por la inflación más alta en los últimos 20 años y requiere de iniciativas que beneficien la economía de las familias mexicanas.

“Las amas de casa van al súper y se dan cuenta de que el dinero ya no les alcanza porque todo vale mucho más caro y hay mucha gente que perdió su empleo por la pandemia, además de que no hay créditos. En el campo, por ejemplo, la Financiera Rural dejó de dar créditos cuando los insumos, como la urea y los fertilizantes, están con los precios altísimos y no hay certeza en la comercialización de los granos, porque no hay un programa con claridad y certeza de un ingreso objetivo o de un precio de garantía firme. Hay muchos temas que a la gente le importa y esa va a ser la agenda del PRI”, agregó.

Sin embargo, mencionó el senador que también está la agenda propuesta por el presidente de la República, donde se incluye la reforma eléctrica, la político electoral y a la Guardia Nacional, en las cuales el PRI estará bien preparado y tendrá argumentos firmes para beneficio de los mexicanos.

“En el caso de la reforma eléctrica, vamos a votar en favor de México. Lo bueno es que es un tema muy técnico y es ver cómo está el tema de la energía en otras partes del mundo, cómo le van a hacer para bajar las tarifas y el impacto al medio ambiente. Es importante ver qué es lo que dice la iniciativa y los discursos de los políticos, porque son cosas muy diferentes, hay que leer la iniciativa y después de ello tomar una decisión”, agregó.

En asuntos del INE, dijo que se entiende que este, como todos los institutos pueden tener mejoras, pero también sus fallas. “...vamos a defender esa democracia, porque no queremos regresar a la época en que era el propio Gobierno el que contaba los votos”.