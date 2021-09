Septiembre, mes del testamento ¿Sabías que también puedes testar las cuentas de las redes sociales?

Los Mochis, Sinaloa.- Todo el mes de septiembre, los notarios de la zona norte del estado de Sinaloa estarán realizando un 50 por ciento en el trámite de testamentos para las personas de escasos recursos, informó Jesús Ernesto Zazueta Ibarra.

"El testamento en general, cuesta 2 mil pesos, cuando se señala heredero universal, y se hace un descuento del 50 por ciento de esa cantidad a las personas que el DIF nos señale que no cuentan con recursos económicos para llevar a cabo un testamento, entonces con la carta del DIF, que les hace un estudio socioeconómico, el notariado sinaloense, y sobre todo el notariado de Ahome, El Fuerte y Choix, que es el que yo presido, está ofreciendo este auxilio y esta ayuda la población".

El presidente del Colegio de Notarios Públicos del Norte de Sinaloa mencionó que septiembre, mes del testamento, es una campaña del notariado mexicano nacional para concientizar a la población de la necesidad que se tiene de dejar todo muy bien arreglado para cuando llegue la inevitable muerte.

De esta manera, dijo que la persona que tiene bienes puede decidir a quién dejárselos a través de un testamento, y no dejarle la oportunidad a un juez o a la ley que decida por ella.

"Básicamente, es que la persona decida a quién se le van a otorgar sus bienes, y obligaciones también, hay algunas obligaciones que tienen que hacer los herederos a cuenta del testador".

Destacó que el testamento es un trámite que el ciudadano debe de hacer.

"No estamos firmando nuestra sentencia de muerte sino simplemente estamos siendo ordenados en nuestra vida jurídica, y es un trámite que debemos de hacer".

Agregó que mucha gente no realiza este trámite porque dice que no tiene bienes que heredar.

"Pero a lo mejor tienen hijos menores, y en el testamento pueden señalar quién se va a hacer cargo de ellos cuando la persona muera, la ley dice con quién se deben de ir, pero si la persona hace el testamento y señala a tutores para sus hijos, a esos son los que el juez va a designar", dijo.

Mencionó que el testamento también sirve para cubrir deudas.

"En un testamento puedes instruir a los herederos de las deudas, y que al momento que la persona muera, sus herederos paguen la deuda".

Asimismo, comentó que en el testamento también se puede designar a un albacea, y este también puede encargarse de ir al SAT a cerrar las obligaciones fiscales de la persona fallecida.

"Sino todo se le considera a los herederos, que son los que tienen que cerrar también ese tipo de cosas".

Zazueta Ibarra expuso que las cuentas de las redes sociales también pueden ser heredadas a través de un testamento.

"Pueden heredar sus cuentas de Facebook, de Instagram, pueden heredar su WhatsApp, la línea telefónica. Ahora que están estas cosas tecnológicas tomando por asalto a nuestra vida, también en los testamentos podemos designar al encargado de esas cuentas, ya sea para cerrarlas o continuarlas, porque eso es parte del patrimonio, las cuentas que tenemos en todas las redes sociales".

El notario público 216 añadió que cuando hay dinero de por medio cuando una persona muere, el diablo siempre está al acecho.

"Por más que nos queramos todos, habiendo dinero de por medio, el diablo aparece, está al acecho, entonces vale más dejarlo fuera con estas disposiciones que existen como el testamento".

Dijo que en ocasiones cuando alguien muere hay que hacer juicio, y si la persona dejó un testamento, el juicio es muy rápido.

Leer más: VIDEO. ¡Sin tregua! Se desata pelea campal en bar de Los Mochis, Sinaloa

"Si no hay testamento, el juicio se hace más lento e incierto en el resultado, y más costoso".