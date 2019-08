"Ser bombero no es un oficio sino una vocación"

Los Mochis, Sinaloa.- Mercedes es una madre joven que durante sus últimos siete años ha dedicado su tiempo y su esfuerzo en servir a la ciudadanía a través del voluntariado en el Cuerpo de Bomberos de Los Mochis.

Su pasión por ayudar al prójimo la impulsó a incorporarse a las filas de la benemérita institución, que aunque consciente estaba de que no sería fácil, puso a prueba su tenacidad y ahora representa una parte importante de la corporación.

Pensando también en el riesgo que su labor representa y los sacrificios que tiene que hacer, pues al estar dentro de Bomberos ha dejado de asistir a festivales de sus hijos, reuniones de sus escuelas, entre otros importantes momentos para la luz de su vida.

“Mis hijos, siempre que salgo de casa, me preguntan si voy a regresar; entonces, claro que es algo bien difícil, muchas veces no he podido estar con ellos en sus cumpleaños o sus entrenamientos, pero gracias a Dios mis hijos han logrado entender y saben que esto es lo que me gusta y me apasiona, y la verdad es que tengo mucho apoyo de ellos”.

Y es que, dijo, este ejercicio es parte no sólo de un oficio sino más bien de una vocación que no cualquiera aguanta.

“Es difícil, yo soy voluntaria y me gusta estar aquí. Yo tengo mi trabajo aparte y definitivamente esto es una vocación. Yo creo que desde que estaba chica siempre había querido hacer esto, pero me casé muy chica y no lo había podido hacer, pero al final dije que lo tenía que hacer y aquí estoy”, relató.

Obstáculos

Reconoce también que no fue fácil entrar a un ambiente en donde prevalece la presencia de hombres, en especial por la fuerza física que se requiere; sin embargo, esto no fue obstáculo para que Meche buscara entrar.

“No fue fácil porque te hacen exámenes y dentro de muchas personas seleccionan a los mejores, no ha sido fácil porque es un ambiente de hombres, pero está comprobado que nosotras también podemos y ahorita habemos 8 mujeres”.

Y así como esta labor tiene momentos bonitos al evitar una tragedia o salvar una vida, tiene momentos de sumo dolor, sobre todo cuando intervienen vidas de niños.

“Creo que de todo el tiempo que tengo aquí, lo más fuerte fue la muerte del niño que cayó en el socavón. Cuando sacamos el cuerpo no pude evitar pensar en mis hijos. En ese momento mis compañeros entendieron que yo necesitaba hablar con mis hijos, sentir que estaban bien, y les llamé; después me calmé, pero fue algo muy fuerte”.

Compromiso

Por último, la elemento de Bomberos reiteró que su principal motor es su familia, en especial sus hijos, Jesús Francisco, de 16 años, y Anuel Daniel, de 15 años, quienes, dijo, quiere que se sientan orgullosos de ella y de sus logros.

Retirarme no, yo siempre les he dicho a mis hijos que de Bomberos no salgo al menos con los pies por delante o al menos que ellos requieran de toda mi atención”.

EL PERFIL

Nombre: Mercedes Contreras Arámbula

Edad: 35 años

Lugar: Los Mochis

Profesión: Empleada y voluntaria desde hace siete años en el Cuerpo de Bomberos de Los Mochis

Pasión: Ayudar a los demás.