Los Mochis, Sinaloa.- Gracias a que su maestro de matemáticas le señaló que podía lograr ser un gran maestro, el “teacher” Manuel Antonio Verdugo Sánchez, aunque comparó que el trabajo era “duro y mal pagado”, decidió incorporarse a las filas docentes en 1998 en el Instituto Brenda Coronel en Los Mochis como maestro de inglés.

Al pasar de un año y por azares del destino, en 1999 se incorporó a la Universidad de Occidente, hoy Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).

Como sólo tenía un certificado de Enseñanza en el idioma de Inglés, la Universidad de Occidente le apoyó a superarse académicamente ofreciéndole una licenciatura en Contaduría y posteriormente una maestría en Negocios Internacionales.

¿Qué le gusta más de ser maestro?

Tienes una satisfacción de que un momento indeterminado un alumno se acerque y te diga ‘maestro, yo aprendí esta palabra este día”; con uno que aprenda un día es satisfacción porque se te van abriendo las puertas para que tú continúes solo. A veces me encuentro alumnos de mis inicios que cuando me los encuentro me dicen ‘profesor, por usted me hice maestro, me gustó como dio la clase, tome ciertas cosas de usted y ahora soy maestro o maestra’. Hay una semilla que va creciendo y va dando frutos. Ser maestro es como ser un padre, yo a mis alumnos les digo que son mis hijos académicos”.

¿Cómo hacer que el alumno aprenda?

Hay ciertas cosas que uno tiene que tener y es ver qué es lo que te ha servido en la vida como estudiante, como profesor, como una persona profesionista y qué es lo que el alumno quiere. Pensamos que todo el alumno aprende igual y no, cada alumno tiene su necesidad específica. Están todos mezclados, diferentes estilos, diferentes necesidades, pero tienes que localizarlos y haces una mezcla y con algunos te tienes que comportar diferente y a mí me ha resultado. A lo mejor mis alumnos no son los mejores, pero una palabra que aprendan al día, una frase, luego un párrafo, y luego ya abriéndose esa puerta solos, pueden aprender.

¿Cuál sería el consejo para los futuros docentes?

Amar la profesión, amando la profesión, y que necesitarás muchas horas de capacitación y de trabajo; inclusive, uno aparte de ser el maestro de cierta área, también tiene que saber acompañar al alumno para que se sienta bien; si un alumno está en un ambiente en el cual se siente seguro, no importa equivocarse; el alumno lo tomará como una enseñanza. Yo siempre les digo: si vas a aprender te vas a equivocar, y gracias a esa equivocación vas a generar ese valor de sobrepasar las equivocaciones.

¿Cuáles son los retos que tiene el docente de inglés?

Necesitamos áreas específicas para la enseñanza de un idioma. Las aulas deben de tener cierta información que también entre por la vista, cierto tipo de elementos como pósteres, una pantalla en donde se pueda ver ciertos vídeos, utilizar el celular; incluso yo uso el celular para aplicar un examen; a veces es difícil porque no saben utilizar la tecnología como parte de evaluación, pero cuando ya saben utilizarla es más fácil porque al momento de enviar el examen sabes qué calificación tienes; necesitamos capacitación en las nuevas tecnologías.

¿Cómo define a un maestro?

Como una persona capaz, con sentimientos y una persona que te va a apoyar en el periodo de un transcursos del tiempo, y gracias a que uno les enseñe de la manera correcta esa información lo acompañará todo el tiempo y él lo compartirá con su familia o sus compañeros. Cuando ellos lleguen a hacer algo de la vida, se acordarán de uno; a veces se acuerdan del maestro que les ayudaba, pero fue un buen maestro; del maestro que fue estricto pero fue un gran maestro; por eso también nos deben comprender, pero nos agradece porque lo hacemos por el bienestar de ellos.

EL PERFIL

Nombre: Manuel Antonio Verdugo Sánchez

Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1970

Lugar: Los Mochis

Profesión: Docente de Inglés

Trayectoria: Estudió enseñanza en Inglés en St Vrain Valley School en London, Colorado.

Licenciado en Contaduría en Universidad de Occidente y Maestría en Administración con enfoque en Negocios Internacionales.