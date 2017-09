Ser neurótica me hacía tener muchos defectos

"Soy mujer, vivo en Los Mochis y pertenezco al Grupo Despertar, actúo ahora con amor, y soy neurótica anónima.

Hace meses me di cuenta que soy neurótica; a raíz de serlo, también era dependiente.

Estuve casada, permití muchas cosas: humillaciones, maltratos. Esa relación acabó con la poca autoestima que tenía, intenté suicidarme... lo pensé muchas veces”.

Así es como inicia el testimonio anónimo de una mujer neurótica. Ella asegura que no era consciente de que tenía una enfermedad y la incapacidad para amar. Asegura que se volvió celosa, posesiva y controladora.

“Me deprimía básicamente porque las cosas no eran como yo las quería o como me gustaría que fueran. Hacía berrinches de por qué las personas y las situaciones no eran como yo quería, y me deprimía.

Me enojaba por todo, era irritable, agresiva, gritaba y aventaba cosas, por todo y por la nada, haciendo una tormenta en un vaso de agua”, explica.

Al recordar su pasado, ella cuenta que todo se lo tomaba personal, dice que era egoísta, pues siempre pensaba solo en ella. “Jamás me ponía en el lugar de las personas para entenderlas, la enfermedad me hacía tener muchos defectos de carácter”, agregó.

Dice que criticaba, juzgaba, no controlaba su ira. “Me era más fácil dejar mi vida al cuidado de otra persona para que se hiciera responsable de mi en lugar de yo ser la responsable de mí misma”.

El apoyo del grupo

Ahora forma parte del camino de una transformación personal y espiritual. Acudió al grupo de Neuróticos Anónimos de esta ciudad de Los Mochis, donde se dio cuenta de su problema y confía en una verdadera recuperación.

“Aprendí a confiar en Dios y dejar mi vida en sus manos. Es un trabajo muy grande de ya no tratar de cambiar a los demás, ni que las cosas sean como yo quiero, si no de cambiarme a mí misma, de aprender a amarme, a perdonarme y a ser una mejor persona”, finalizó.

Exhorto

Neuróticos Anónimos conmemora XI aniversario

El grupo de Neuróticos Anónimos de Los Mochis ha ayudado a muchas personas a encontrarse y a superar problemas mentales y emocionales. Por estar de aniversario, el día de ayer contaron con especialistas en el tema, conferencias, así como también con los testimonios de personas que ya han salido adelante gracias al grupo Despertar.

Asimismo, integrantes de este grupo exhorta a los interesados a asistir a Morelos #177, entre Niños Héroes y Zapata, en la colonia centro.