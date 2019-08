"Será un placer estrechar la mano del presidente AMLO"

Los Mochis, Sinaloa.- Como premio a su excelente resultado en la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2019, Alan Salazar Bojórquez visitará al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, el próximo 28 de agosto.

El recién egresado de la Escuela Primaria María Elvira Delgado de Calderón de Los Mochis es uno de los 31 alumnos de sexto grado de primaria que conforman la delegación que representará a Sinaloa.

“El premio es una convivencia cultural. Asistiremos a un evento de gala y a conocer distintos lugares de la Ciudad de México. Nos van a hacer un uniforme de gala y otro deportivo. Somos seis niños representantes de Ahome y 31 de todo Sinaloa. Todavía no tengo claro qué le voy a decir cuando lo tenga enfrente, lo único que deseo es estrechar su mano”.

A sus 11 años de edad tendrá la oportunidad de vivir una aventura extraordinaria, asegura, rodeado de los niños y niñas más sobresalientes del estado, mérito que lo llena de orgullo y satisfacción.

Cuando llamó la directora para darle la noticia a mi mamá, era una montaña rusa de emociones, estaba muy orgulloso y feliz, me puse a correr y a brincar por toda la casa. En ese momento supe que todo mi esfuerzo había valido la pena”.

Atribuye su alto rendimiento escolar a su anhelo de convertirse en un ejemplo a seguir para su hermana menor y cada éxito en su vida lo dedica a su familia.

“Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana menor. Yo quería ganar la Olimpiada del Conocimiento para darle un buen ejemplo a mi hermanita. Mi familia está orgullosa de mí. Mis padres me dicen que tienen el mejor hijo del mundo y eso me hace sentir muy contento. Siempre he sacado las mejores calificaciones en la escuela, siempre he tenido claro que para ser un alumno sobresaliente se requiere disciplina, esfuerzo y dedicación”.

Alan es un niño dedicado, aplicado y responsable que durante horas se mantiene inmerso en las fascinantes páginas de sus libros.

“Mi materia favorita son las Ciencias Naturales. Me aparecen muy interesantes. Me encanta la química, la robótica, la biodiversidad, la biología. Mis pasatiempos favoritos son jugar con los carritos y leer. En estos momentos estoy leyendo Don Quijote de la Mancha y El Conde de Montecristo”.

Su poderosa motivación lo impulsa a soñar en grande, y aunque el aprendizaje lo ha llevado al éxito, su preparación es constante.

“Todavía no sé a qué me voy a dedicar, pero lo que tengo claro es que quiero ser una persona de bien, una persona que haga grandes aportaciones a la sociedad. Uno de mis grandes sueños es ser una persona reconocida. Quiero trascender con alguna aportación a la sociedad. Hasta el momento ir a conocer al presidente de México es mi mayor logro”.

Conocer al primer mandatario del país será una experiencia inolvidable que atesorará por siempre en su memoria. Y uno de sus grandes estímulos para continuar en el maravilloso mundo del saber.

“Soy aplicado, amigable y honesto; tengo claros mis objetivos y me esfuerzo para cumplirlos porque es una satisfacción enorme decir: Por fin cumplí mis metas. Me siento muy orgulloso de mí porque voy a conocer al presidente, es la figura más importante de México. ¿Quién no se va a emocionar por verlo?, estoy muy emocionado”.

Alan reconoce y agradece el apoyo incondicional que su maestra de sexto grado, Isla Vianey Castro Verdugo, le brindó durante su preparación para ganar una de las competencias académicas más importantes de México.

EL PERFIL

Nombre: Alan Salazar Bojórquez

Edad: 11 años

Lugar: Los Mochis

Escolaridad: Primaria

Mérito: Ganador de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019.