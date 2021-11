Serán dados de alta la mayoría de maestras y alumnos contagiados por Covid-19 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el viernes pasado el reporte de Covid-19 que tiene la Sepyc es de 9 casos, 5 maestras y 4 alumnos, mismos que está semana serán dados de alta en su mayoría, debido a que no tuvieron complicaciones, informó Rosario Noé Urías Benítez, jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en Ahome.

Detalló que de esas 5 maestras una es directora, un asesor técnico pedagogo y tres maestras frente a grupo; sin embargo, todas ellas fueron contagiadas fuera de las aulas ya que todas estaban trabajando de manera virtual.

"De la misma manera alumnos estaban en sus casas de manera virtual, dos de los 4 alumnos contagiados son hermanos, los otros dos enfermos también estaban de manera virtual, es decir que ninguno de ellos fue contagiado por asistir a clases presenciales" subrayó.

Urías Benítez señaló que de acuerdo a información que le proporcionaron los nueve enfermos por Covid-19 fueron atendidos y estuvieron bajo un estricto cuidado y tratamiento lo cual les permitirá en breve continuar con sus actividades.

"A partir de este miércoles de las 265 escuelas del nivel básico se sumarán otras 10 escuelas más al sistema híbrido o presencial. De confirmar su incorporación ya serán 275 escuelas bajo ese sistema", resaltó.

El jefe de la Sepyc en la zona norte dijo que ya será aproximadamente el 60 por ciento de las escuelas incorporadas al sistema presencial.

Finalmente exhortó a los padres de familia para que no bajen la guardia en y sigan con las medidas básicas del lavado de manos, no saludar de mano ni de beso y usar el cubre bocas.

Leer más: Vigilantes Ciudadanos da el beneficio de la duda al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros

"A pesar de que estamos en semáforo verde, no hay que bajar la guardia en cuando a las medidas sanitarias, no debemos de confiarnos de que no pasa nada y si al contrario hay que inculcar a los niños el autocuidado para prevenir contagios", resaltó.