Seré alcalde porque quiero un mejor Ahome: Mingo Vázquez

Los Mochis, Sinaloa.- Convencido de que es urgente atacar las necesidades más sentidas de los ahomenses, como son los servicios básicos, pero también los programas del deporte, vivienda, salud, economía, educación, turismo, entre otros, José Domingo “Mingo” Vázquez Márquez auguró su llegada a la alcaldía de Ahome.

En entrevista para Debate, el abanderado del Partido del Trabajo (PT), conocido como el candidato del deporte, se dijo contento del trabajo de campaña que ha realizado hasta el momento porque siente el respaldo y el apoyo de los ahomenses para llegar a ser el presidente del municipio que lo cobijó desde el año 1968.

¿Quién es Mingo Vázquez?

Soy José Domingo Vázquez Márquez, mejor conocido como Mingo Vázquez aquí en el área del deporte en Ahome, trabajo en la CFE, mi plaza de base está en la central termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes. Trabajando estudié la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UAS, dedicado siempre a la representación del Sindicato de Electricistas (sección 122 del SUTERM) que represento como miembro del Comité Ejecutivo Nacional para los estados de Sonora y Sinaloa. Estoy casado con Carmen Leticia Guzmán y tengo tres hijas: Yesica Leticia, Linda y María Isabel. Con cuatro mujeres en casa, imagínense si no serán tan importes las mujeres de Ahome para mi gobierno.

Es conocido en el ámbito del deporte, ¿cómo se involucra en este tema?

El primer equipo que patrocinamos fue de niñas que se acercaron a mí en la oficina central del Sindicato. Eran del ejido Rosendo G. Castro. Necesitaban uniformes para poder participar en una liga de futbol. Ahí nos iniciamos, poco a poco fuimos atendiendo más niños y jóvenes, hasta crear el deportivo Mingo Vázquez, en 2001-2002. Ahora tenemos más de 120 equipos en diferentes disciplinas.

¿Por qué considera que es importante apostarle al deporte?

El deporte es salud y es la forma de tener a los niños y jóvenes entretenidos en algo tan positivo que los aleja de la vagancia, del ocio y de posibles adicciones. El objetivo nuestro es precisamente eso, pero también verlos participar en la cancha o en el estadio de acuerdo a lo que ellos prefieren jugar.

¿El deporte fue su plataforma para ahora ser candidato?

Por esa estructura deportiva que hemos venido armando es que los partidos políticos comenzaron a fijarse en mí. Del 2018 para acá tuve acercamiento con todos los partidos. La gran mayoría coincidían en ofrecerme la candidatura para este proceso, al final es el Partido del Trabajo el que me abandera para estar en esta contienda electoral 2021. Me queda muy claro que más que lo sindical y lo laboral, es la estructura del deporte lo que me tiene aquí ahora como candidato a la presidencia municipal de Ahome.

¿Cómo decide arroparse en el PT?

Leobardo Alcántara, presidente del partido, me pidió, lo digo en sus palabras, que fuera su “gallo” para la alcaldía.

El PT y Morena llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, pero yo estoy decepcionado de Morena. Hubo un proceso para designar al candidato, yo fui el número 21, el último, creí en los principios de no mentir, no robar y no traicionar, me registré y resulta que apareció un 22 y en esa lista éramos 21. Llega ese candidato impuesto por la dirigencia de Morena y ya vieron los resultados, hubo una desbandada de Morena a raíz de su imposición y prácticamente esa desbandada viene a buscarme y hoy son parte de mi estructura.

El candidato del PT a la alcaldía de Ahome, José Domingo

¿Cómo ha sido su experiencia desde el día uno de su campaña?

Es la primera vez que participo prácticamente en política. Tuve que hacer un recorrido por todo el municipio, pero no fue difícil porque me gusta el contacto directo con la gente, platicar y escuchar sus demandas, sus necesidades, sus requerimientos y sus decepciones de los políticos malos que llegan, prometen y jamás vuelven a verlos, de los que dan la mala imagen de la política.

¿Ha sido complicado llevar su proceso de campaña con la estructura del PT?

Para nada complicado porque les recuerdo de la estructura deportiva que tenemos, los amigos de Mingo Vázquez. Yo no quiero decir que la estructura del Partido del Trabajo no nos aporte algo, claro que sí, desde que me nombró su candidato hablé con el regidor Raymundo Simons, que es el encargado del partido aquí en Ahome, para que me mostrara su estructura y empezamos prácticamente a hacer un trabajo más fuerte para poder completar a la gente que estará en las casillas, en la vigilancia de la elección.

¿Esto significa que está preparado para el 6 de junio?

Claro que estamos preparados, y al ganar lo primero que va a suceder es el trabajo que hay que hacer aquí en el municipio y estamos trabajando. Vamos a tener un gabinete ciudadano, van a ser especialistas en cada una de las áreas, en el de Obras Públicas estará un ingeniero o un arquitecto capaz y con el conocimiento, los perfiles se tienen que dar; en Salud estará un médico que tenga el conocimiento. Platicando con las federaciones de pescadores me decían que si al llegar iba ser igual, pero yo les decía que de esas federaciones salga el encargado de la Dirección de Pesca.

Los empresarios me decían que había muchos que cerraron su negocio en esta pandemia y por eso hice lo mismo en las cámaras empresariales, a quienes les pedí que me propusieran o me dieran una terna para checar currículums o trayectorias o si se ponían de acuerdo para la persona que consideraran como la más capaz para que estuviera al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cuál ha sido el sentir más generalizado que ha escuchado de los ahomenses?

Hay un sentido general por los drenajes, es el número uno. El requerimiento de atención de los drenajes colapsados por la situación que se presenta con ellos. El segundo es el agua potable porque hay comunidades, como El Jitzámuri, que siempre ha sido la misma queja durante muchos años, que gobiernos van y vienen y nunca los atienden. Otra queja es el alumbrado público, muchísimas colonias, barrios y comunidades están en penumbras cuando yo creo que nada más se trata de voluntad para resolverlo, porque a veces puede faltar nada más una lámpara nueva.

¿Existe entonces una necesidad de mejorar la calidad de vida de los ahomenses a través de los servicios básicos?

Nosotros vamos a iniciar con ellos. Vamos a atender todas las áreas que tengamos que atender. Vengo escuchando la necesidad de la gente de viva voz y eso es necesario. Tenemos que cambiar la imagen de la ciudad, resolver esa problemática, pues al no hacerlo creo que prácticamente detendríamos la inversión y el turismo que genera esa rama económica para hoteleros, empresarios gastronómicos. Primero debemos de ir por la mejora de los servicios. La ciudad está en estado desastroso, en el abandono.

¿Ya tiene los ejes de gobierno para cada área?

Nos estamos acercando con quienes tienen el conocimiento y la especialidad porque como, dicen ustedes, que ya llegando empiezan a trabajar en el plan, pero, por decir algo, en educación hay que darle todo el apoyo como a los demás temas y los servicios básicos.

Por decir algo, se va a acabar ese famoso boteo en donde los niños tienen que pedir para ir a una competencia. Para mí es una situación muy lastimosa ver al niño principalmente en cruceros tan peligrosos, corriendo atrás del auto para que le den una moneda para ir a una competencia.

¿Qué identificará a la administración?

Los resultados que vamos a empezar a dar y sobre todo la claridad y la transparencia en el manejo de los recursos, eso es lo principal. Será un distintivo en mi gobierno.

¿Su gobierno podría ser la administración del deporte?

Es una de las áreas que vamos a atender, pero no significa que sea la prioridad de Mingo Vázquez porque también está la salud, la seguridad, la educación, la cultura, donde estamos muy rezagados, hay muchos artistas, programas que están olvidados. Quiero ser alcalde porque quiero un mejor Ahome.

¿Cómo ve el municipio?

Hay mucho por hacer. Está en un estado desastroso totalmente, ustedes mismos lo observan: las calles de la ciudad están en muy mal estado. Creo que hemos gastado más en amortiguadores los automovilistas que lo que el municipio pudo haber invertido en el bacheo. Tenemos que rescatar Ahome.

¿Quedó a deber este gobierno municipal que llegó en una coalición entre Morena y el PT?

Está a la vista la falta de resultados y, efectivamente, llegó el presidente con licencia (Billy Chapman) por Morena y el PT, pero quiero recordar también que han pretendido manejar que sería una continuidad del presidente actual por haber sido abanderado por el PT, pero hay que recordar que en cuanto llegó a la presidencia municipal él (Billy Chapman) se deslindó, dijo que no le debía al PT la alcaldía y a ningún partido, dijo que él llegaba por sí mismo. Luego viene la dirigencia del partido y también se deslindó, esto quiere decir que Chapman no es del Partido del Trabajo. ¿En dónde está ahora, él (Billy Chapman) era candidato plurinominal por Morena.

En ese sentido, ¿se deslinda del alcalde con licencia?

Prácticamente es un deslinde total que hacemos de él.

En algún momento se dijo que el alcalde con licencia (Billy Chapman) lo había financiado...

Sí, pero es el resultado de la desesperación que tienen los aspirantes de otros partidos porque ven el posicionamiento de Mingo Vázquez, lo que dicen las encuestas de empresas serias como la del Debate.

A ese grado es la desesperación. Primero crearon cuentas falsas de Facebook en donde supuestamente hago expresiones negativas en contra de pescadores y agricultores, pero la gente que me conoce sabe que no, nunca saldrían esas palabras de mi boca porque siempre he sido respetuoso de las personas y después de eso siguen inventando, tratando de ligarme a personajes políticos, por un lado que tienen mala imagen. ¿Cuál es la intención tendenciosa? Pues totalmente para que la gente diga que soy igual que ellos, pero no.

Por ahí alguien dice que soy su ahijado, que es mi padrino, pero a mis dos padrinos: el de bautismo y de primera comunión, los dejé en El Rosario, Sinaloa, y mi padrino de bodas, que es el tercero. No tengo más padrinos.

Entonces, ¿qué le dice a la ciudadanía ahomense de cara a la elección?

Les digo que con toda la confianza pueden ir a depositar su voto por su amigo Mingo Vázquez el 6 de junio. Es muy importante también el voto para los cuatro candidatos del Partido del Trabajo porque prácticamente los ocupo de aliados en el Congreso para que presenten iniciativas que favorezcan al municipio, para que también nos ayuden a bajar recursos económicos para poder atender las necesidades del municipio. Quiero recirles que voten con toda la confianza por el PT, por su amigo Mingo Vázquez.

EL PERFIL

Nombre: José Domingo Vázquez Márquez

Experiencia: Labora para la CFE, su plaza de base está en la central termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes. Trabajando estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UAS, dedicado siempre a la representación del Sindicato de Electricistas que representa como miembro del Comité Ejecutivo Nacional para los estados de Sonora y Sinaloa del SUTERM.

Mingo Vázquez promete mejorar las condiciones de vida de los ahomenses. Foto: Javier Padilla/ Debate

Los datos

Participación ciudadana. El candidato a la alcaldía de Ahome reconoció que la participación ciudadana es pieza fundamental para el desarrollo, mejora y crecimiento del municipio en todos sus ámbitos.

Deslinde del gobierno actual. Seguro de su posicionamiento, Mingo Vázquez se deslindó del gobierno actual del municipio de Ahome, afirmando que de llegar a la alcaldía, él sí beneficiará a todos los sectores y aterrizará obras.

Fomento del deporte. Seguro de que aportando al deporte es como se contribuye a tener niños y jóvenes más sanos, Mingo Vázquez se comprometió a seguir ayudando a estas actividades.

Frases cortas

-¿Andrés Manuel López Obrador?

Presidente de la República.

-¿Pandemia?

Grave.

-¿Seguridad?

Necesaria.

-¿Guardia Nacional?

Apoyo.

-¿Corrupción?

Eliminarla.

-¿Elecciones 2021?

Mingo Vázquez.

-¿Suterm?

Sindicato transparente.

-¿Iberdrola?

Empresa española.

-¿Billy Chapman?

Presidente de Ahome con licencia.

-¿Ahome?

Desastroso.

-¿Deporte?

Apoyo importante y de ayuda para la salud y el bienestar de los niños y jóvenes.

-¿Jóvenes?

Motivarlos.

-¿Familia?

Importante.