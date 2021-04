"Seré un diputado de riego, no de temporal, seré de 7 por 24 horas": Carlos Díaz de León

Los Mochis, Sinaloa.- "Yo seré un diputado de riego, no de temporal, de 7 por 24 horas", expuso Carlos Díaz de León, como uno de sus principales compromisos de llegar a la diputación federal.

El candidato a la diputación federal del distrito 02 por el partido Fuerza por México, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, manifestó que tiene las fortalezas para ocupar dicho cargo, ya que ha sido asesor legislativo en tres legislaturas en San Lázaro.

"Conozco el proceso legislativo, conozco el teje y maneje de la negociación en las cámaras de diputados. He sido funcionario en varias Secretarías de Estado, de Economía, Hacienda Agricultura, Reforma Agraria".

Añadió que busca el cargo de la diputación federal porque esta figura tiene que tener una visión macro sin descuidar que debe su posición al electorado local.

"En ese sentido, yo nunca aprobaré una ley ni tomaré a favor una gestión que lastime a la población ahomense, siempre ellos estarán por encima de cualquier interés de cualquier otro tipo".

Destacó que pone en la mesa de los ahomenses tres cosas muy importantes: ganas compromiso y capacidad.

"En base a mi experiencia estoy altamente preparado para el cargo. Estoy muy comprometido con el amor y el cariño y la responsabilidad que tengo con mi tierra, con el municipio de Ahome".

Asimismo, Carlos Díaz de León añadió que buscará el siempre sí se puede.

En función de eso intentaré ser de los mejores diputados del país para beneficiar a la región".

Mencionó que la ciudad de Los Mochis está semi abandonada principalmente en los servicios de agua potable y drenaje.

"Se necesitan varios miles de millones de pesos para resolver estos problemas, y yo como diputado federal tendré la atribución para conseguirlos".

Agregó que en el tema de la agricultura y la pesca se compromete a hacer una alianza con los agricultores.

"Ya se los he dicho, no necesito ser agricultor para entenderlos, no necesito ser médico para entender la salud, no necesito ser maestro para entender la educación, no necesitó ser ama de casa para defender los intereses de las amas de casa, etcétera".

Destacó que lo que tiene que hacer un diputado fundamentalmente es rescatar recursos federales para resolver problemas de su distrito.

Es la tercera vez que Carlos Díaz de León busca el puesto de diputado federal, la primera fue en el año 1994 con el PRD, la segunda en el 2015 con Movimiento Cuidando, y en esta ocasión lo hace de la mano con el partido Fuerza por México.