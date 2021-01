Sergio Torres insiste en acusar a exalcaldes de Sinaloa de fraude

Los Mochis, Sinaloa.- Con documentos en mano, Sergio Torres, precandidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, acusó al exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas, de supuestamente malversar 150 millones de pesos de recursos federales que debieron utilizarse en beneficio de la ciudadanía ahomense.

Señaló que tanto Álvaro Ruelas como Jesús Valdés en Culiacán y Fernando Pucheta en Mazatlán cometieron sendos fraudes con los recursos que el gobierno estatal de Sinaloa les otorgó como apoyo financiero a los respectivos ayuntamientos: 150 millones a Ahome y Mazatlán y 221 millones a Culiacán, sin que un solo peso, dijo, llegara a obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.

Sergio Torres explicó que los tres expresidentes municipales adquirieron software a la empresa del yerno de Joaquín López Dóriga, supuestamente para apoyar la navegación y prestación de servicios municipales a personas discapacitadas.

El asunto, dijo, es que nunca se aplicó dicha herramienta, y que se pagó 18 millones de pesos por el software, cuando su precio en el mercado no supera los 500 mil pesos.

Exalcalde responde

Ante la denuncia que hiciera Sergio Torres, Álvaro Ruelas Echave, titular del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), dijo que esta declaración es al calor de la política que inicia por las precampañas electorales.

“Estamos en tiempos de campaña y en estos tiempos, como siempre sucede, siempre salen una serie de rumores, mentiras y demás y es infructuoso estarle respondiendo a cualquiera que vaya a querer inventar o decir algo. Si alguien tiene algo que denunciar, que haga lo que considera conveniente. Siempre he sido muy respetuosos de todo y no voy a responder sobre eso.”

Ruelas Echave dijo que si algo debe responder ante la autoridad, lo hará, “pero reitero que no le debo nada a nadie, no tengo ninguna sanción, no tengo ninguna cuenta pendiente. Entre las auditorías y las revisiones que se me han hecho he tenido muy buenas cuentas, en su momento fue la mejor cuenta pública del estado”.