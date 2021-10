Servidores públicos de Ahome reciben curso sobre "Ahorro de combustible"

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de que el personal del Ayuntamiento de Ahome que tiene a su cargo alguna unidad automotriz haga mejor uso de ella, la mañana de este viernes se llevó a cabo el curso “Ahorro de combustible”.

Deysi Miriam Duarte Orrantia, Coordinadora de Capacitación del Ayuntamiento de Ahome, informó que dicho taller forma parte del programa de Bienestar Laboral, donde se busca mejorar las competencias de los colaboradores.

Detalló que para impartir el curso de “Ahorro de combustible” se contó con la participación de José Haro Arredondo, jefe de Taller Municipal, quien compartió sus conocimientos con todos los muchachos que forman parte de la flota vehicular del Ayuntamiento de Ahome.

“Nosotros nos comprometimos, desde que iniciamos con todo lo que es el programa de capacitación, en que cada uno de los colaboradores íbamos a contribuir con nuestros conocimientos para compartir con el resto de los compañeros, en este caso vienen el jefe de Taller Municipal”, expresó Duarte Orrantia.

Agregó que este tipo de capacitaciones tienen como resultado un beneficio para la población, donde en este caso es el segundo curso donde participa el jefe del Taller Municipal.

Por su parte José Ángel Haro Arredondo destacó que dicha actividad, además de ayudar al medio ambiente, resulta positiva en cuando al ahorro de combustible, pues durante la capacitación se habla de como hacer mejor uso de los vehículos.

“Vamos a platicar, a dar tips, lo que se debe, lo que no se debe de hacer en una unidad, cómo funciona, que permanezca lo mejor posible originalmente, vamos a pasar muchos tips, lo que no se debe de hacer para que el carro no gaste de más combustible”, manifestó Haro Arredondo.

Leer más: Desaira Japama reunión con organismos para tratar el tema del agua potable

Agregó que luego del primer curso que impartió se ha visto una mejora, pues al revisar las unidades que son llevadas al Taller Municipal, donde se les hace un servicio y monitorear, se han tenido buenos resultados.