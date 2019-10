Si Chapman no puede, que se vaya: líder de ConFamilia

Sinaloa.- En su cara le dirán al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, que si no puede con su puesto, que se vaya, aseguró Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia).

El líder de esta organización afirmó que, si tiene intereses que no son de la ciudadanía, que se vaya, porque a la ciudadanía no le interesa que anden pintarrajeando las calles de los colores que no son los oficiales.

Dabdoub Giacoman sostuvo que están muy molestos por la forma arbitraria y déspota con la que agentes municipales detuvieron a cuatro de sus integrantes que pintaban de blanco las cebras de unos pasos peatonales en Los Mochis, luego de que estas fueran pintadas de los colores del arcoíris.

Decirle de frente que esa no es la forma de gobernar y que, si no puede hacer correctamente las cosas, entonces váyase

Molestia

Recalcó que si el presidente tiene intereses particulares con la organización LGBT, está en todo su derecho; pero si quiere pintar algo del color del arcoíris, que pinte su casa, pero no las calles, porque con ello violenta las normas internacionales de seguridad, además de que afecta la seguridad de todos los ciudadanos, lo cual no se puede permitir.

Relató que cuatro ciudadanos de bien, que solo estaban haciendo el trabajo que tiene que hacer el presidente y su gente, y que no hacen, fueron detenidos como si fueran unos delincuentes.

Usaron varias patrullas, muchos elementos y hasta una tanqueta contra 8 o 10 personas. Lo menos que puede esperar después de ver esto es que el alcalde mande al Ejército a los narcomenudistas.

Por sentir violentados sus derechos a la libertad de expresión y libre manifestación, es por lo que ya interpusieron denuncias para que se les quite la ficha de detención a sus compañeros y que se les devuelva el dinero de la fianza y lo que gastaron en el corralón por la camioneta que les retiraron.

Explicación

“Vimos que las calles las habían pintado de unos colores que no eran los oficiales, y las pintamos como debe ser. No puede ser que la misma autoridad esté jugando y desprotegiendo a la sociedad civil”, detalló.

Para el líder de ConFamilia, en este caso el alcalde tuvo una actitud déspota, y lo calificó como una especie de dictador; la cual, aseguró, están tomando muchos alcaldes en el país.

Caso

Fue en días pasados cuando en la ciudad de Los Mochis se pintaron unos pasos peatonales del color del arcoíris en apoyo a la comunidad LGBT. Días después acudieron ciudadanos de ConFamilia para pintarlos de color blanco, por lo que fueron detenidos.

Solidaridad

El líder nacional de ConFamilia vino al estado a darle todo el respaldo a los integrantes de su organización, por considerar que se les violentaron sus derechos al reprimirlos cuando estaban haciendo un bien para la ciudadanía de Los Mochis.