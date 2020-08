Sí aspiro a ser gobernador y lo digo claro y conciso: Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa.- Sí quiero ser gobernador y lo digo claro y conciso, aseguró firmemente el senador Mario Zamora Gastélum en entrevista virtual concedida a EL DEBATE, en donde abordó diversos temas de la vida nacional, así como los serios problemas que hoy confronta México por el efecto de la pandemia del Covid-19 y el deficiente actuar que en este y otros temas ha tenido el gobierno federal.

El legislador sinaloense señaló que aspira a ser gobernador porque para ello se ha preparado toda su vida y lo sigue haciendo y dejó en claro que tiene la intención de construir una alternativa con muchos otros hombres y mujeres, para que no sea el proyecto de una persona, sino que el proyecto de muchos que puedan construir un alternativa para el bien de Sinaloa.

No obstante aclaró que el ser gobernador no es obsesión, pues en la política como en la vida son circunstancias, pueden pasar muchas cosas y, sin embargo, “yo estoy en ese esfuerzo. Quien va a decir si eso se convierte en una realidad o no serán los sinaloenses, nadie más y en ese ánimo estamos; ojalá pase, pero en el entendido que si no pasa nada, no pasa nada y seguiremos trabajando.

¿Cómo lo ha ido a México con la pandemia del Covid-19?

Hoy el reto más importante que tenemos en nuestro país, incluso como generación, es el reto de esta pandemia, pero para poner un antecedente: si hace 6 meses alguien hubiera llegado decirte que el mundo se iba a detener, que todo el mundo iba a tener que quedarse en sus casa, que se iban van a cerrar vuelos de avión, que se iba a detener la economía, hubiéramos pensado que estaba loco y hoy es lo que estamos viendo, y si bien creo que no estábamos preparados para esto, en el mundo nadie lo estaba y cada quien lo ha enfrentado de manera distinta y es donde creo que el talento, las ganas el deseo, la capacidad de convocatoria de unidad es importante.

Yo, más allá de juzgar los resultados cuando uno ve que cuando dijo el gobierno que ellos esperaban un rango de 6 mil a 8 mil decesos, pero cuando hoy vemos que en cifras oficiales que hay más de 60 mil y que somos el tercer país con más decesos, pues sí creo que ha faltado una mejor estrategia, una mejor manera de organizarnos y cuidarnos entre todos y debo decir, y lo digo con mucha responsabilidad, creo que el gobierno federal se ha quedado muy corto en la forma de cómo atender esta pandemia y, tristemente, todavía podemos decir que no la hemos rebasado, aunque tengamos 4 meses escuchando el discurso de que la curva se ha aplanado, y la realidad es que ojalá pronto esperemos podamos contar con una vacuna y medicamentos que nos puedan ofrecer una cura segura para esta enfermedad y mientras tanto no nos queda más que cuidarnos.

¿Cómo analiza la economía que hoy enfrenta México?

En México la pandemia llegó tres o cuatro meses después porque inició en China y llegó a Europa y nosotros desde el Senado levantamos desde el principio la voz diciendo ‘abusados, ahí viene el lobo, hay que tener cuidado, hay que prepararnos’, y nadie va a olvidar aquellos comentarios que dijo, con todo respeto, el señor presidente: No pasa nada, abrácense, quiéranse mucho, y aunque habían dicho en el discurso que nos habíamos preparados, hoy claramente podemos ver que no se hizo nada.

Y previendo la dimensión del problema, desde el Senado presentamos muchísimas iniciativas viendo de que el tema económico iba a estar muy duro, de que la caída económica iba a ser muy difícil, para que el gobierno tomará precauciones con tiempo para tener políticas económicas contra cíclicas que pudieran permitir atender de mejor manera esta crisis económica.

Lamentablemente hoy la crisis económica ya está aquí. El reporte Inegi del último trimestre ya estamos hablando de una caída de casi el 19%. La peor crisis que ha tenido México se presentó en 1995 y en aquel entonces el registro anualizado fue del -6.3% y hoy la diferentes instituciones nacionales e internacionales prevén un desplome en economía nacional anualizado entre menos el -9 y el -12%, es decir, aún más de lo que se tuvo en aquella ocasión.

Y aun cuando se presentaron desde el Senado diversas iniciativas bien analizadas y sustentadas para al menos se pusieran a discusión, como puede ser la disminución del IVA, los servicios funerarios, como es el tema de las escuelas particulares, como es el tema de los agentes de ventas que tienen que salir y viajar y tienen que hacer deducciones; en fin, diferentes iniciativas y ni tan siquiera Morena y sus aliados han querido discutirlo. Es cierto, tienen mayoría y la ganaron con votos, pero yo siento que en esta pandemia han dejado mucho que desear.

En ese sentido, senador, ¿cómo analiza el desempeño del actual gobierno federal y qué siente que le ha faltado?

Evidentemente yo soy de un partido opositor y cualquier argumento que diga ante este gobierno si no es en favor de él, se puede decir que estoy hablando por la herida o simplemente que estoy echándoles porque soy opositor.

Por eso yo creo que quien mejor debe evaluar son los ciudadanos y, sin embargo, yo lo que pido es que se informen y ahí están las cifras, y, ojo, yo debo decir que hay cosas en este gobierno que me gustan, aunque hasta el momento solo las hemos visto en el discurso, como el deseo de combatir la corrupción y ojalá eso pase a los hechos porque hoy por hoy ni tan siquiera Lozoya ha tocado la cárcel y tampoco hemos visto a ningún huachicolero importante que haya pisado la cárcel, pero, bueno, sigamos teniendo confianza; además me gusta la austeridad de la que habla el presidente, y me gusta que viaje en aviones comerciales, aunque antes traía un jet y ahora anda en Suburban; pero en la atención de la pandemia lo que parecía que había empezado bien, ahora resulta que están por encima de todo lo que se había esperado porque el número de decesos es impresionante y está por ahí muy por arriba de los pronósticos que se habían hecho.

Queremos estar conscientes y no debemos perder esa sensibilidad de que atrás de cada numerito hay una familia, un padre, una madre, una abuela, un abuelo, un hijo, una hija, y si perdemos eso, vamos a perder mucho.

