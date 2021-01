Sí me interesa la alcaldía de Ahome: Dulce Ruiz

Los Mochis, Sinaloa.- "Soy priista de convicción, de mucha trayectoria en el partido, si me preguntas si aspiro a algún puesto de elección, puedo decir con toda claridad que sí, sí me interesa, y me interesa la alcaldía de Ahome", manifestó Dulce Ruiz.

La actual presidenta del PRI en el municipio de Ahome, dijo que al igual que los diferentes dirigentes, militantes y simpatizantes, también aspira a un cargo y tener el honor de abanderar al partido tricolor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De nuevo, invito a la militancia a manifestarse. Existen las condiciones para que participen, yo se las garantizo porque he participado desde esta dirigencia para que así sea".

En cuanto a las declaraciones del presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, quien expresó que a pesar de que existe una alianza entre el PRI, PAN y PRD, no hay acuerdos para definir quién encabezará la candidatura para la alcaldía de Ahome debido a que la dirigencia del PRI no ha tenido generosidad y humildad para llegar a un acuerdo que convenga los tres partidos, Dulce Ruiz comentó que el PRI es un partido de estructuras, de organismos, con los cuales en una agenda interna se dialoga y consolida la unidad al interior para que de esa manera se sienten las bases de plataforma electoral de este partido.

"El PRI a través de nuestros dirigentes estatales y nacionales han marcado la pauta estableciendo y firmando esta gran alianza con el PRD y el PAN, entiendo y reconozco que cada partido es diferente, por lo que si les pediría a nuestros hoy aliados, que trabajen al interior construyendo una oferta política con sus militantes, recobren su confianza y agranden sus estructuras, sus cuadros para hacer crecer esta gran alianza".

Leer más: Claro que quiero la alcaldía de Ahome de nuevo: Álvaro Ruelas

Pidió no desesperarse, ya que hoy tienen a un gran aliado, un partido grande y bien estructurado. "Hoy tienen a su lado al PRI".