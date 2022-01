"Si no chambea, no hay pa’ comer", dice Santiago, quien es cuidacarros en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- "Si no chambea, no hay pa’ comer", dice Santiago Flores Valenzuela, de 53 años de edad, quien tiene el oficio de cuidacarros en una conocida tienda de autoservicio de Los Mochis.

Mientras le echaba un ojo a los carros del lugar, explicó que por más de 20 años trabajó como chofer de transporte de carga, pero con los años se fue enfermando de desgaste de huesos en la columna vertebral, por lo que fue sometido a unas cirugías, las cuales fueron mal hechas y ya no pudo volver a trabajar en lo que dominaba al cien por ciento: conductor.

“He tenido 7 operaciones de cadera, la primera fue cuando tenía 36 años de edad, pues desde muy temprana edad se me empezó a desgastar los huesos en la vértebra, me mandaron a la ciudad de Obregón, pero fueron malas cirugías”, resaltó.

¡A darle a la suerte!

Santiago dijo que es originario de Juan José Ríos, de la parte del municipio de Guasave, pero que tiene muchos años de viviendo en esta ciudad de Los Mochis.

“Desde que me hicieron mal las operaciones quedé por muchos meses en cama, pero he tratado de caminar, me apoyo con mi andadera. Sé que me hace mal, pero tengo que buscar el sustento diario, pues ni siquiera tengo pensión”, subrayó.

Asimismo, dijo que en el primer año de pandemia le pegó el Covid-19, meses después enfermó de gripa y ahora que se siente mejor ha comenzado a trabajar. A duras penas se mueve, pero no deja de salir, pues es el único que lleva el sustento a su casa, pues sus hijos viven de manera independiente con sus familias.

“Por mi condición física y mi edad no me dan trabajo en ningún otro lado. Años atrás había tratado de buscar trabajo, pero fue de oquis ya que no me dieron oportunidad, pues estoy muy viejo y, sobre todo, por mi estado físico menos, por eso estoy de cuidacarros.”