Si no damos un paseo no llevamos dinero a casa: lancheros de Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- “Qué vamos a hacer en 40 días más de 100 familias agrupadas en 8 cooperativas que dependemos del ‘charco’ y de las visitas”, expresó José Luis Jiménez Rojo, presidente de la Cooperativa de Servicios Turísticos Cerro Partido en Topolobampo.

A tres días de que la Marina, Capitanía de Puerto y los tres niveles de gobierno los desalojaron de la bahía de Topolobampo como medida de prevención contra la pandemia de coronavirus, los lancheros dicen que sí están acatando la orden de desalojar la bahía, pero ven una situación difícil si no les ayudan.

Desolación

En estos momentos, el malecón de Topolobampo luce solo, así como las bahías, sin ninguna embarcación.

“La Capitanía nos para el domingo a las 3 de la tarde. Acatamos las indicaciones de salubridad, pero como cooperativas dependemos de la gente. Si hacemos un paseo, ganamos… si no, no llevamos el peso a la casa”, expresó el líder de la cooperativa Cerro Partido.

Desolación es lo que se ve en negocios de Topo. Foto: EL DEBATE

Piden que los gobiernos les ayuden en este periodo.

“Somos ocho cooperativas, unas 40 lanchas, 100 familias que dependemos del turismo. No la vamos a hacer. Pedimos que nos ayude el alcalde Billy Chapman. Nosotros tenemos un candado. Siempre dicen que en Topolobampo no necesitamos ayuda, que es un puerto de altura, pero no es cierto”.

Explicó que Topolobampo es un puerto de altura para tres: API, Pemex y CFE. Dependemos del charco y de la gente que nos viene a visitar. Necesitamos que volteen y nos ayuden", exclamó.

Muy pocos se ven en el malecón de Topo. Foto: EL DEBATE

Concientizan a dueños de embarcaciones

Si bien hay una lancha en la cual el personal de Capitanía puede desplazarse para pedir a los tripulantes de las embarcaciones turísticas que se retiren de la bahía y las playas, no ha habido necesidad de hacerlo, dijo el capitán de puerto de Altata, José Zataráin Moreno.

Explicó que se está trabajando con la concientización y se espera que todos los prestadores de servicios y los particulares acaten la recomendación de la Secretaría de Salud federal de que se queden en casa.

Detalló que no se ha registrado un caso en el que se le haya solicitado a los tripulantes de algunas embarcación que se retiren del agua. Aunque en días pasados se habían visto algunas embarcaciones particulares durante la mañana de ayer y en el transcurso de la tarde ya no se observó ninguna.

Esto es general para todo el personal que se dedique al servicio, como en cuestiones particulares”, aclaró.

La concientización se realiza cuando el dueño va a la embarcación.

Concientizan a dueños de embarcaciones. Foto: EL DEBATE

