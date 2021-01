Sí se le pagará al ejidatario por terreno: alcalde de Choix

Choix.- Sí se le pagará al ejidatario Sergio Islas Fierro de la comunidad de Bajosori que vendió 4 héctareas de sus tierras al Ayuntamiento de Choix para un relleno sanitario, solo que por el momento no se tiene el recurso, informó Omar Rubén Gill Santini, presidente municipal de Choix, en Sinaloa.

El alcalde del alteño municipio comentó que en ese terreno de cuatro hectáreas no se está construyendo el relleno sanitario sino en otro predio.

“Nada más que el terreno de él si se agarró para estar tirando la basura mientras se construye el otro para no estar entorpeciendo los trabajos ahí “.

Mencionó que durante la última reunión de Cabildo del año pasado se aprobó el punto de acuerdo para pagarle al ejidatario los 110 mil pesos restantes por sus terrenos.

“Ya está en proceso, solo es cuestión de que llegue con que pagarle. Ya está aprobado por Cabildo, pero ya que haya recurso con que pagarle, eso nos tiene detenidos”.

El alcalde expuso que no han dicho que no le van a pagar sino que tenían que checar bien las actas de Cabildo del 2016 y en Contabilidad y Tesorería para ver si no se había realizado ese pago.

Comentó que tal vez se le haga el pago a finales de mes o el mes que entra, pero que la cuestión es que haya liquidez.

“Desgraciadamente está complicada la situación económica, pero es cuestión de que haya con que nada más”.

Expuso que el relleno sanitario se está construyendo en otro terreno porque no se tenía la certeza de propiedad del predio que el Ayuntamiento compró a Sergio Islas, y había el compromiso con otra persona a la que se le pagaba una renta mensual de mil pesos, y se hizo la compra de este por 200 mil pesos para construir el relleno.

El ejidatario Sergio Islas Fierro de Bajosori puso la denuncia ante este medio para pedir al Ayuntamiento de Choix que le pagara los 110 mil pesos que le adeudaba por la compra de un terreno de 4 hectáreas que le vendió al municipio en el periodo de administración de Juan Acosta Salas, ya que solo le dieron 10 mil como abono de los 120 mil pesos del costo del terreno.