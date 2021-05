Si un funcionario coarta el voto será denunciado: Gerardo Vargas, candidato a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Si algún funcionario de cualquier nivel de gobierno está coartando el libre voto y si se tiene prueba de ello, de manera inmediata será denunciado, advirtió Gerardo Vargas Landeros.

El candidato a la alcaldía de Ahome por Morena-PAS se refirió al señalamiento del candidato a la gobernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con respecto a que alguien del Ayuntamiento estaba incitando al voto cruzado.

En ese sentido, Gerardo Vargas Landeros dijo desconocer si esta persona es el alcalde con licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien incluso, lo acompañó en el evento que encabezó el pasado sábado junto con el diputado Federal Ignacio Mier.

“De saber algo de algún funcionario de cualquier orden de gobierno ténganlo por seguro que lo voy a denunciar. Mientras no tenga algún sustento me gustaría tener una prueba para actuar pero hasta ahorita no lo tengo, son puros rumores”, enfatizó.

De igual forma, comentó que hasta donde tiene conocimiento de manera extroficial es que algunos exfuncionarios municipales pudieran estar trabajando en otras corrientes partidias; sin embargo, aclaró que de esto no tiene confirmación.

“Se dice de algunos funcionarios que ya no están trabajando para el Ayuntamiento lo que queda claro es que el voto corporativo ya no existe, todos toman su decisión y además el voto es secreto. Yo les digo que lo que les den agárrenlo sólo voten por el que es mejor”, indicó.

Por último, comentó que ya se está preparando para su cierre de campaña, evento que pudiera ser detrás de una conocida cadena comercial ubicada por el bulevar Jiquilpan en Los Mochis.

“Mi cierre de campaña la estamos preparando, el evento será atrás del Sams, y el evento en donde estaremos todos los candidatos será en conocida palapa de mi propiedad”.