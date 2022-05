"Si volviera a nacer, sería de nuevo enfermera": Hidalia ha dedicado toda una vida a pacientes en Los Mochis

El Fuerte, Sinaloa.- Hidalia Leya Valdez jamás va a olvidar todo lo que tuvo que pasar para llegar a obtener su certificado de técnico en Enfermería por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Primero, porque una vez que cursó la secundaria en Mochicahui, El Fuerte, su papá, de oficio jornalero, no quería que estudiara esta carrera, obstáculo que superó al cabo de los años tras convencerlo de que en realidad quería dedicarse a la enfermería.

Tampoco olvidará los sacrificios de su familia para que ella y sus 4 hermanas estudiaran y fueran personas de bien.

En su mente quedará cada anécdota vivida y cada lágrima que derramó por sus pacientes durante 20 años como enfermera en el Hospital General de Los Mochis y siete en el Centro de Salud de la Villa de Ahome, donde espera jubilarse el próximo año.

¿Ha valido la pena?, se cuestiona, para luego responder: “claro que sí, tanto que si volviera a nacer, volvería a ser enfermera”.

"No somos inhumanos. He llorado por mis pacientes, pero no podemos mostrar esta parte. Nos necesitan fuertes", expresa.