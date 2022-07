Siempre al pie del cañón: Manuel sale adelante con la venta de artículos de segunda mano en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Manuel de Jesús Castro López es originario de la comunidad denominada Emiliano Zapata, en Ahome, quien actualmente se dedica a la venta de artículos y herramientas de segunda mano, trabajo que encontró como oportunidad tras la llegada de la pandemia de Covid-19 hace más de 2 años.

Comentó que se le juntaron varios problemas que ya no le permitieron continuar en trabajos “normales”, entre ellos y más importante, la edad, seguido de un problema en su cintura que no le permite hacer movimientos bruscos ni mover cosas pesadas.

La oportunidad

Desde hace 2 años se dedica a la venta de herramientas y chácharas, la mayoría de estas son de segunda mano, artículos que va consiguiendo poco a poco para posteriormente venderlos y obtener dinero para mantener a su familia.

“Tengo que conseguir dinero para poder pagar los gastos que se generan en su casa, como electricidad, gas, agua y principalmente, alimento”, subrayó.

Don Manuel señaló que por casi 20 años trabajó para algunas empresas distribuidoras de gas, posteriormente decidió trabajar en un taller de carrocería y pintura, en donde estuvo siete años, pero al ver que era un trabajo en el que no obtenía lo suficiente para cumplir con los gastos de la casa y hacer otras compras, decidió renunciar para buscar otro trabajo.

En la herramienta y artículos de segunda mano encontró una buena forma de ganar dinero para llevar a su familia. Foto: Óscar Flores/ Debate

“En la venta de herramienta y chácharas tengo casi 3 años, me va bien, no me quejo, ya que sí sale para cubrir los gastos de la casa. Desde que comenzó la pandemia inicié con esto, hay ocasiones que no vendo nada, pero también hay día que sí se vende”, subrayó.

Dijo que las herramientas de segunda se las consigue un sobrino que vive en Estados Unidos, y cada vez que viene le consigue chácharas, herramientas o algunas refacciones de bicicletas o de autos, así como otros artículos que se puedan vender.