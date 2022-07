"Siempre voy pa' delante": Nicolás junta cosas para vender y ganarse la vida, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Nicolás López Beltrán es originario del estado de Durango; sin embargo, tiene más de 25 años viviendo en esta ciudad de Los Mochis en busca de mejores oportunidades de trabajo, pero para su mala suerte, solamente encontró trabajo de obrero, de ayudante de albañil, oficio en el que permaneció por muchos años.

Precisó que en esta ciudad de Los Mochis formó una familia, la cual pudo sacar adelante con su trabajo, pero ahora que tiene 79 años de edad aún tiene que salir a buscar el sustento diario, pues carece de una pensión digna.

“Tengo el apoyo del 65 y Más, si no fuera por ese apoyo, realmente tuviera muchos problemas, ya que juntando fierro viejo, cartón y otros materiales no sale para comer, simplemente se juntan unos cuantos pesos”, señaló.

Don Nicolás aseguró que en un día bueno logra sacar hasta 300 pesos, pero en ocasiones solo la mitad de dicha cantidad.

“Yo quisiera que me apoyaran con un refrigerador y un colchón, esas dos cosas me urgen, ya que la comida se me echa a perder; ojalá alguna autoridad o un empresario pudiera ayudarme con eso. Yo vivo por la calle Baynoro 1569, en el fraccionamiento Las Cerezas”, subrayó.

Asimismo, don Nicolás dijo que cuando tenía como 10 años de edad comenzó a trabajar en las labores del campo en su natal Durango, pues en su tiempo era más importante llevar el sustento a su casa que ir a la escuela, por ello no tuvo oportunidad de estudiar.

“Pues a mi edad ya no puedo trabajar en nada, solo me dedico a juntar cosas para vender”, señaló.